Corumbá recebe mais 280 moradias

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 100 visualizações

Campo Grande (MS) – Duzentas e oitenta famílias que vivem em Corumbá receberam nesta segunda-feira (25.6) as chaves do apartamento próprio. A cerimônia de entrega das moradias do residencial Flamboyant II contou com as presenças do governador Reinaldo Azambuja, do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, e do prefeito Marcelo Iunes.

Cada unidade tem 43,20 m² distribuídos em sala, cozinha com área de serviço conjugada, banheiro, dois quartos e hall interno de circulação. “Uma moradia com piso, com forro, bem acabada e bem construída”, observou o governador. “Pronta para entrar e morar”, reiterou o ministro Marun.

Construídas por meio do programa Minha, Casa Minha Vida, do Governo Federal, os apartamentos foram destinados para famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Entre elas, a da diarista Carlinda Lima Silva, 32 anos, que tem três filhos menores de 12 anos. “É só felicidade ter minha casa, esperava há muito tempo por esse sonho realizado. Agora é uma vida nova, vai melhorar 100%”, disse.

Outra contemplada, a aposentada Antônia Padilha Siqueira, 68, chorou muito ao receber as chaves do apartamento. Ela vive sozinha e disse que desde os 20 anos sonha com um teto. “Sempre paguei aluguel e vou economizar R$ 275. A minha vida vai subir um pouco mais”, comemorou.

Números

Conforme o governador Reinaldo Azambuja, até o final deste ano sua gestão entregará em Corumbá 1.284 moradias. “É um ganho extraordinário para as pessoas que saem do aluguel e deixam de pagar algo que não lhe pertence para pagar uma pequena prestação de uma casa que é sua”, observou.

Marcelo Iunes destacou que, com a ajuda dos governos Federal e Estadual, Corumbá reduziu o déficit habitacional. “Era de 18 mil e hoje está em torno de 5 mil”, afirmou o prefeito. As moradias do residencial Flamboyant II foram construídas com recursos da União do município.

Também participaram do evento de entrega de apartamentos o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes; os secretários de Estado de Infraestrutura, Helianey Silva, de Saúde, Carlos Coimbra, e de Cultura e Cidadania, Athayde Nery; a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo; e os deputados estaduais Paulo Corrêa e Beto Pereira. Veja mais fotos.

Bruno Chaves e Silvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro