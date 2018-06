IFMS abre inscrições para 1.140 vagas em cursos de qualificação profissional

As vagas são para cursos presenciais e a distância em 13 municípios. Inscrições devem ser feitas até 13 de julho, exclusivamente pela internet

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta segunda-feira, 25, o prazo de inscrições no processo seletivo para ingresso em cursos de qualificação profissional nas modalidades presencial e a distância. São oferecidas 1.140 vagas distribuídas em 13 municípios.

As vagas são para os cursos de Administrador de Redes (NetAcademy), Programador de Dispositivos Móveis, Vendedor, Operador de Computador, Desenhista de Topografia, Pedreiro de Alvenaria, Inglês, Espanhol e Libras.

Para cada curso ofertado, o candidato deve ter a escolaridade e/ou a idade mínimas previstas no edital de abertura do processo seletivo, publicado na Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao

Os requisitos e o quadro completo de vagas estão disponíveis no anexo II.

Inscrições – São gratuitas e devem ser feitas até 13 de julho pela Página do Candidato, da Central de Seleção.

Os candidatos que não têm acesso à internet podem fazer a inscrição nos endereços e horários informados no anexo III do edital, de segunda à sexta-feira, exceto nos recessos e feriados.

Ao fazer a inscrição, o candidato deve indicar o curso escolhido e o respectivo campus. Caso queira alterar a opção, deverá fazer uma nova inscrição, pois somente a última será considerada válida.

Seleção – Será feita por sorteio eletrônico no dia 17 de julho, na reitoria do IFMS, em Campo Grande.

No dia anterior, serão divulgados os números de participação no sorteio. O candidato não é obrigado a comparecer, mas é responsável por tomar conhecimento do resultado, previsto para ser publicado no dia 18 de julho, na Central de Seleção.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, o resultado final e a primeira chamada serão divulgados no dia 23 de julho, e a matrícula deverá ser feita entre os dias 25 e 27.

As aulas terão início no dia 6 de agosto.

Qualificação Profissional – Os cursos são oferecidos na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC).

Com duração média de quatro meses, os cursos FIC proporcionam ao estudante capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização.

O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional.

Quadro de Vagas