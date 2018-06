IZ disponibiliza 120 bovinos para venda

O Instituto de Zootecnia (IZ), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, realizará a venda de 120 bovinos machos e fêmeas no dia 26 de junho de 2018, no Centro de Pesquisa em Bovinos de Corte, Sertãozinho – SP.

Serão comercializados 99 fêmeas e 21 machos. São 48 fêmeas e 16 machos da raça Nelore, 19 fêmeas e 2 machos Guzerá, 29 fêmeas e 1 macho Caracu, 3 fêmeas e 2 machos Mestiços.

Os animais disponíveis não atendem aos critérios de permanência estabelecidos pelo programa de Melhoramento Genético das raças Zebu e Caracu de Sertãozinho, e não são recomendados para reprodução, mas para recria e descarte.

A apresentação dos animais iniciará às 10 horas e a venda será às 10h30. O Centro de Bovinos de Corte fica na Rodovia Carlos Tonani (SP 333) – km 94 – Sertãozinho – SP. Mais informações pelo (16) 99111-3936, (16) 3475-9140 e e-mailcorte@iz.sp.gov.br

Clique – Consulte catálogo dos animais

Do Instituto de Zootecnia

Secretaria de Agricultura e Abastecimento SP

Fone: (19) 3476-0841

E-mail: lisley@iz.sp.gov.br

www.iz.sp.gov.br