Mais uma vez, Recife será palco do FHOX ON THE ROAD

Dois dias de imersão no melhor da fotografia, feira de negócios e palestras gratuitas

Existem duas coisas que, quando estão juntas, dão muito certo: fotografia e o Nordeste do Brasil. Reunidos em um único evento, com grandes profissionais do segmento fotográfico e novidades do mercado, só podem resultar em trocas de conhecimento e experiências incríveis. E é assim que será mais uma edição do FHOX On The Road.

O evento, que acontece desde 2012, será realizado mais uma vez em Recife, no Mar Hotel Conventions, Barão de Souza Leão, Boa Viagem, nos dias 12 e 13 de setembro. Levando o melhor do mercado de imagem e diversas atividades para quem vive de fotografia e vídeo, o FHOX On The Road conta com palestras gratuitas, feira de negócios e um exclusivo Fórum de Ideias com grandes profissionais.

Grandes marcas do mercado fotográfico estarão presentes com serviços, produtos e lançamentos. Entre elas, Alpha Ultrapress, BrasilTronic, Digipix, DNP, Fujifilm, Go Image, Claucolor, Viacolor, Konica Minolta, SEOX e Alplás.

No Fórum de Ideias, assuntos como o poder do vídeo, finanças, aceleração de produção e de vendas, fotografia de casamento, família e newborn serão debatidos. Entre os convidados, Camila Pajuaba, vencedora do Prêmio Newborn Brasil 2018, Erik Marreiro, Fernanda Giarato, Grazi Ventura, Marcio Prestes, Fernando Dai Prá e muitos outros profissionais de destaque irão compartilhar sua bagagem e cases inspiradores.

Já no palco FHOX Talks acontecerão palestras gratuitas, com 20 minutos de duração, realizadas por nomes como Aylson Santos, Elaine Oliveira, Marcelo Scharra, Leandro Zandoná, Rosângela Sá, entre outros. Além disso, este ano, uma grande novidade também será anunciada durante o evento.

Se você faz parte do Cameraclub pode obter descontos para participar do Fórum de Ideias. Membros da categoria Premium têm 50% de desconto, já os que pertencem a categoria Pro podem obter descontos de 10%. Membros da ABFRN 10%.

Para mais informações sobre o FHOX On The Road visite: http://ontheroad.fhox.com.br/

Informações para imprensa: Thalita Monte Santo (11) 95468-2271/ (11) 2344-0810 thalita@fhox.com.br.

Thalita Monte Santo

thalita@fhox.com.br – FHOX Para quem vive da fotografia

Tel .: 2344-0810 | Skype: thalitamontesanto

www.fhox.com.br | www.facebook.com/FHOXonline