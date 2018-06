Kurotel traz programação especial para famílias nas férias de julho

As férias de julho contam agora com mais uma opção de destino. O Kurotel – Centro Médico de Longevidade & Spa de Gramado, no Rio Grande do Sul, é um deles e abre suas portas para as Semanas das Famílias, período em que o empreendimento recebe pais e filhos em uma programação totalmente direcionada para bem-estar, saúde e lazer de forma compartilhada. O objetivo é promover a interação entre adultos, adolescentes e crianças, de 15 a 29 de julho, com uma imersão sobre temas relacionados à saúde, alimentação saudável, bem-estar e meio ambiente. “As férias são um período ideal para fortalecer os laços e o núcleo familiar, consequentemente, o desenvolvimento emocional e físico no melhor conceito de tempo de qualidade. Esse é um dos pilares da filosofia de ser do Kur”, comenta Rochele Silveira, diretora do Kurotel, sobre o fato de se investir o tempo em atividades coletivas, com a presença e a disponibilidade dos pais. De 15 a 22 de julho, adolescentes serão o foco. Entre os assuntos a serem tratados estão detox digital, meio ambiente, além de aulas de funcional, mindfulness, entre outros. O intuito é proporcionar momentos de integração e aprendizagem, com práticas educacionais lúdicas para trabalhar questões atuais, como a substituição das relações reais por horas de exposição a aparelhos eletrônicos, como computador, televisão e celular. De 22 a 29 de julho, as crianças são o alvo. Haverá atividades especificas para a idade, realizadas de maneira criativa, como passeio a horta, aula de culinária infantil, recreação, para garantir momentos de tranquilidade e relaxamento aos pais. Além disso, atividades de integração entre pais e filhos, realizadas por profissionais capacitados, estão previstas na programação. “Não há como mensurar os ganhos quando pais investem tempo de qualidade para estar com filhos, pessoas que tem verdadeiro significado nas suas vidas. É uma forma de deixar um legado”, conclui. Conheça programação meramente ilustrativa ** sujeita a alterações De 15 a 22 de julho: Programação Adolescentes

7h – 9h: Café da manhã

8h: Caminhada no Lago Negro

9h15: Dinâmica Corporal

10h: Hidro Power

12h30 – 14h: Almoço

13h: Aula de Culinária

14h: Circuito das Águas

16h: Detox Digital

17h: Alongamento

18h: Terapia no Spa

19h30: Jantar De 22 a 29 de julho: Programação Kids

7h – 9h: Café da manhã

9h: Atividades de Recreação (Cara maluca, corrida do saci, marco polo, batata quente, túnel)

10h: Descobrindo a Horta

11h30: Aula de Culinária

12h30 – 14h: Almoço

14h: Caça ao Tesouro

16h – 18h: Atividades de Recreação (Cientista maluco, jogo do equilíbrio, música, modelando com massinha, caça a múmia, caça ao sapato com lanterna)

19h30: Jantar Informações e reservas: 0800-9709800 | (55 54) 3295-9393 | (55 54) 99121-2132 (WhatsApp) | reservas@kurotel.com.br