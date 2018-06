SHOPPING CIDADE SÃO PAULO PRESENTEIA CLIENTES COM CERVEJAS DURANTE A COPA DO MUNDO

Em clima de Copa do Mundo, o Shopping Cidade São Paulo criou uma promoção especial em parceria com a Ambev.

Até 15/7, a cada 50 reais em compras realizadas dentro do portal www.shoppingcidadesp.com.br/lojas/loja-online, o cliente tem direito a dois packs da cerveja Budweiser, marca patrocinadora oficial do Mundial na Rússia. Cada pack contém oito latas de 269ml cada.

A promoção é válida para uma troca por CPF, exclusivamente para maiores de 18 anos. Para participar, basta acessar o e-commerce “ON Stores” e fazer as compras. Depois, é só se dirigir ao balcão de trocas (piso térreo) próximo à entrada principal do shopping, apresentar os comprovantes fiscais e retirar o brinde.

O Shopping Cidade São Paulo está localizado na Avenida Paulista, 1230, próximo da estação Trianon-Masp do metrô, e com acesso de veículos pela Rua São Carlos do Pinhal, 627. Mais informações: (11) 3595-1230 ou nos canais digitais:

www.shoppingcidadesp.com.br

www.facebook.com/shoppingcidadesp

www.instagram.com/shoppingcidadesp