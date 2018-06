SHOPPING CIDADE SÃO PAULO RECEBE “HAUS CAPRICHO”, COM PRESENÇA DE ESTRELAS TEENS E PASSEIO EM LIMOUSINE

Até 9/7, o público teen tem um motivo a mais para visitar o Shopping Cidade São Paulo. Nesse período, o maior e mais completo centro de compras e lazer da Avenida Paulista recebe o “Haus Capricho”, evento exclusivo que combina em um único espaço muita moda e diversão.

Inspirado nos grandes temas de sucesso abordados pela marca Capricho, em diferentes canais de comunicação, o “Haus Capricho” estará presente na Praça de Eventos, no piso térreo, com uma série de atividades e interações.

Os visitantes poderão, entre outras opções, customizar peças de roupas e tirar selfies em cenários especiais – tudo em um ambiente que reproduz um verdadeiro ateliê. Para a oficina de customização, o participante deverá trazer sua própria peça de roupa.

Quem gosta de produzir belas fotos, encontrará painéis com fundos que reproduzem as últimas tendências em moda. Os cenários remetem aos universos “Unicórnios” e “Constelação”, com decoração colorida e bem iluminada.

Voltado ao público de 9 a 17 anos de idade, o espaço “Haus Capricho” funcionará diariamente das 14 às 20 horas, com capacidade para oito pessoas em sessões a cada 30 minutos, mediante a ordem de chegada e cadastro na entrada do evento.

ENCONTRO COM ESTRELAS TEENS – Além de usufruir do espaço exclusivo, clientes que realizarem compras de qualquer valor no ON Stores, loja on-line do shopping, terão a chance de encontrar com duas estrelas do universo teen: Fernanda Concon e Julia Gomes, para customização em peças de roupas, além de um passeio de Limousine com Júlia Gomes. A ação é válida para compras a partir de 22/6 até o esgotamento do limite de vagas (ou até o dia 03/07).

Sucesso como uma das protagonistas na novela “Carrossel”, do SBT, em que interpretou a personagem Alícia Gusman, Fernanda marcará presença no dia 28/6, das 18h às 20h, em quatro sessões de 30 minutos cada. Serão contempladas oito pessoas por sessão.

Em 30/6, das 14h às 15h, será a vez de Júlia, cantora, compositora e atriz brasileira que ficou conhecida ao participar da segunda temporada do reality show “Qual é o Seu Talento?”. Serão duas sessões com 30 minutos cada, com capacidade máxima para oito pessoas.

Programado para 4 de julho, das 14h às 15h30, o passeio de Limousine inclui tour pela Avenida Paulista com a atriz. Cinco pessoas serão contempladas, cada uma com direito a um acompanhante (menores deverão estar acompanhados de um adulto responsável).

Para ter a chance de encontrar com as estrelas teens, o cliente, ao receber o e-mail de confirmação de compra no ON Stores, deverá entrar em contato pelo inbox do Facebook do Shopping Cidade São Paulo, confirmando seus dados como nome, telefone, número do pedido de compra e o nome e idade da pessoa que irá participar, além de informar em qual das três ações tem interesse. O marketing do shopping entrará em contato confirmando e indicando o dia e horário de participação. Só será permitida a participação de uma única pessoa por compra efetuada.

Os horários e data da participação serão definidos por ordem de compra, mediante à disponibilidade de vagas, podendo haver alteração de acordo com a capacidade na sessão de customização e no passeio.

Quando atingidas a capacidade total do evento, o Shopping Cidade São Paulo informará em sua página no Facebook e ação será finalizada.

No dia do evento, o participante contemplado deverá apresentar o Token enviado através de e-mail no momento da compra online e a Nota Fiscal recebida na retirada do produto em loja.

O Shopping Cidade São Paulo está localizado na Avenida Paulista, 1230, próximo da estação Trianon-Masp do metrô, e com acesso de veículos pela Rua São Carlos do Pinhal, 627.

