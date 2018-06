Contribuintes de Chapadão do Sul tem até o dia 10 de julho para quitar o IPTU 2018 e garantir descontos e prêmios

A Prefeitura de Chapadão do Sul lançou a campanha do IPTU 2018, com descontos e premiação aos contribuintes que efetuarem o pagamento em dia

A Secretaria de Finanças e Planejamento confirmou que o vencimento da cota única será no dia 10 de Julho com 30% de desconto. O pagamento parcelado em 5 (cinco) prestações terá desconto de 10% sobre cada parcela, com a primeira parcela vencendo no dia 10 de julho e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

PROGRAMA FIDELIDADE EM DIA COM O IPTU: Conforme Lei 622, de 11 de junho de 2007, o contribuinte que quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Contribuição de Melhoria lançados na respectiva inscrição imobiliária desde o ano de 2013 dentro do prazo previsto no carnê de lançamento e não possuir nenhum débito inscrito em dívida ativa neste período receberá mais 10% (dez por cento) de desconto, totalizando 40% (quarenta por cento) de desconto para o pagamento em cota única.

O Secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani informou após o período de plantão da CAC, agora os carnês foram enviados ao Correios e os contribuintes que não retiraram o carnê devem aguardar a entrega no seu endereço.

De acordo com a Lei Complementar 037, de 21 de dezembro de 2006, o IPTU não pago em sua data original sofrerá incidência de atualização monetária, multa e juros, bem como à perda dos descontos previstos para o seu respectivo vencimento.

O IPTU pode ser pago nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi – Cooperativa de Crédito, bem como em seus respectivos terminais eletrônicos e correspondentes bancários; Casas Lotéricas, observados os limites diários para pagamento.

PREMIAÇÃO – Este ano a Prefeitura sorteará novamente mais de R$ 100 mil em prêmios.

Veja abaixo a premiação.

13º e Licença Prêmio – Os servidores da Administração Municipal que desejam fazer a quitação do IPTU utilizando o 13º salário ou ainda a Licença Prêmio devem procurar o Departamento de Recursos Humanos até o dia 04 de julho.

Fn | Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal Chapadão do Sul