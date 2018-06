Embalagem de Transporte e Exportação é tema de curso do Grupo IMAM

O papel da embalagem ao longo de todo o processo logístico industrial, de transporte e exportação é o tema do curso ‘Embalagem de Transporte e Exportação’ do Grupo IMAM. O conteúdo tem como objetivo provocar a reflexão e debate entre todos participantes, instigar novas ideias, proporcionar novas ferramentas e motivar a implementação deste aprendizado na empresa em que trabalham. O curso será realizado dos dias 29 e 30 de junho na sede do Grupo IMAM.

Conteúdo Programático

– Introdução e História da Embalagem;

– Classificação, finalidade da Embalagem e tipos;

– Fluxo para desenvolvimento de Embalagens;

– Logística: Embalagem a base para definição e operação;

– Unitizadores padrão e suas aplicações;

– Materiais diversos para Embalagem;

– Testes e Ensaios nas Embalagens;

– Ergonomia e Segurança na Embalagem;

– Tipos de Embalagem de Exportação;

– Embalagem em contêineres ISO;

– Sistemas de Acolchoamento;

– Identificação de Embalagens para transporte e exportação;

– Logística reversa: Fatores e estimativa da quantidade necessária no Ciclo;

– Sinistros e Travamentos das Embalagens no Transporte;

– Estudo de casos e exercícios práticos.

Serviço

Grupo IMAM

‘Embalagem de Transporte e Exportação’

Data: 29 e 30 de junho

Horários: Das 08h00 às 18h00

Local: Sede do IMAM – Rua Loefgreen, 1057, próximo ao Metrô Santa Cruz, Vila Mariana – SP

Para mais informações e inscrição, acesse www.imam.com.br ou entre em contato pelo telefone (11) 5575-1400