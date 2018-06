Atitude de gratidão

por Ana Slaviero, especialista em transição de carreiras, palestrante e coach

Por muito tempo eu não dei importância ao exercício da gratidão na minha vida. Porém, depois de pesquisar a vida e a carreira de várias pessoas de sucesso, descobri que uma das atitudes que estas têm em comum é exatamente o exercício da gratidão.

A gratidão é a chave da transformação. Tudo aquilo que você sonha ou deseja ter, você precisa desejar, intencionar positivamente. A gratidão tem um padrão de energia positiva. Para que isso aconteça, você precisa expressar a gratidão, dizer obrigado…

Agradeça tudo o que você tem, por tudo o que você é, por tudo o que você passou.

Você sente gratidão pela vida que vive?

Compreenda todas situações da vida e seja grato. Atraia cada vez mais motivos para agradecer.

Que tal o desafio de iniciar diariamente com pelo menos 5 motivos para agradecer.

Gratidão é acima de tudo o reconhecimento daquilo que você recebe da vida.

Gratidão é dar e receber.

Eu costumo agradecer frequentemente a oportunidade de poder escrever e contar a minha história no livro “De Freira a Coach”. Para inspirar as pessoas tenho manifestado constantemente: “Obrigada, obrigada, obrigada!”

Nesse novo ciclo da minha vida como Coach, posso lhe dizer que algo muito importante que descobri é o poder da gratidão. E você poderá confirmar esta e outras dicas no livro “De Freira a Coach”. Descubra lendo-o.

A gratidão, bem como o poder que dela emana, são algo fan­tástico. Normalmente as pessoas não se utilizam da gratidão por não en­tenderem a dimensão que esse sentimento pode assumir em suas vidas. Antes de conhecer o poder da gratidão a minha vida era muita mais triste e até negativa.

Na minha vida, a gratidão se tornou um aspecto muito presente no meu dia a dia. Ser grato é um habito, é um treino. Vivenciei a transformação que a gratidão me proporcionou. Transformou a minha vida. Sendo grata, sou mais feliz, mais plena , mais satisfeita, mais próspera, mais abundante.

Você sabia que as pessoas que têm o hábito da gratidão são mais felizes? Você se lembra da última vez que se sentiu grato ou demonstrou grati­dão? Ou quando começou o dia agradecendo? Em sua opinião, você sabe agradecer e dar o devido valor a tudo que possui e as pessoas que o cercam? Em uma escala de 0 a 10, quanto você tem deixado que a gratidão faça parte da sua vida? Você já agradeceu no dia de hoje?

Acredite você pode aprender facilmente esses padrões de gratidão. E isso vai mudar a sua vida de forma positiva.

