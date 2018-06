Fachin pede à PGR providências sobre depoimento de delator da J&F

Em um depoimento complementar de delação enviado ao STF, o delator Florisvaldo Caetano de Oliveira disse que levou R$ 1 milhão ao escritório do coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer, em 2014. Diante do depoimento, a procuradora-geral, Raquel Dodge, pediu ao STF que a citação fosse separada em um procedimento autônomo para avaliar a questão.

No trecho da delação que chegou ao Supremo, Florisvaldo diz que “no ano de 2014, realizou, na companhia de Demilton, [outro delator] a entrega da quantia de R$ 1.000.000 (um milhão de reais) em espécie no escritório do coronel João Lima, ligado ao presidente da República Michel Temer, complementando que o local foi indicado por Ricardo Saud [delator]. No ato da entrega, o coronel determinou que colocassem os valores no porta-malas de um carro estacionado em frente ao edifício. Relembra que Ricardo Saud recomendou agilidade na entrega dos valores, diante da importância de seu destinatário”.

Após avaliar o pedido, Raquel Dodge deverá pedir novas diligências no caso. Não há prazo para a medida.