Cinquenta e quatro presos fogem de complexo penitenciário de Marabá

A informação foi confirmada pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), no começo da tarde de hoje (27), após a conclusão da recontagem dos detentos e revista em toda a unidade prisional, que teve a segurança reforçada.

De acordo com informações preliminares das Polícias Civil e Militar, a fuga contou com apoio de um grupo armado que agiu do lado externo do centro de recuperação, chegando a trocar tiros com policiais militares que faziam a segurança do complexo penitenciário. Com capacidade para 180 presos, o centro de recuperação abriga 571 custodiados.

Um policial foi baleado na perna e encaminhado para o Hospital Regional de Marabá, onde foi atendido e submetido a exames clínicos. Segundo a Susipe, o estado do policial é considerado estável.

A fuga ocorreu por volta das 17h, durante o procedimento de tranca das celas. Um grupo de presos armados rendeu dois agentes prisionais que foram obrigados a abrir várias eclusas do pavilhão carcerário liberando outros detentos.

As buscas aos 54 presos que seguem foragidos estão concentradas em uma área de mata próxima ao complexo penitenciário e em um raio de 20 quilômetros da rodovia Transamazônica. A Corregedoria-Geral Penitenciária da Susipe anunciou que vai instaurar uma sindicância administrativa para apurar o caso. Um inquérito policial também foi aberto para investigar as circunstâncias da fuga.