Temer comemora vitória do Brasil contra Sérvia

“Valeu, seleção! Que venha o México!”, diz a mensagem no Twitter pessoal de Temer, com uma foto do presidente e dos ministros comemorando em frente a televisão.

A conta Governo do Brasil no Twitter, que divulga ações e resultados do governo federal, publicou mensagem de incentivo antes da partida. “É hora de unir aqueles que têm no sangue a mesma paixão. Aqueles que carregam a mesma bandeira. Aqueles que são diferentes, mas estão juntos porque são brasileiros. O brasileiro ama futebol e o futebol une a gente”, registra o texto.

