É neste sábado: Gravatá, no interior de Pernambuco, recebe o rali Mitsubishi Motorsports

Neste sábado, dia 30 de junho, a cidade de Gravatá (PE) será a capital do 4×4 no Nordeste. A região receberá a etapa do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports, uma prova divertida que reúne amigos e famílias para uma incrível experiência off-road. Descubra como o rali funciona: https://youtu.be/j6jTFKOgxVI Restam poucas vagas e as inscrições são feitas pelo site www.mitsubishimotors.com.br. São quatro categorias, dependendo do conhecimento de cada um, e podem participar os modelos 4×4 das linhas L200, Pajero e ASX. Não é cobrada nenhuma taxa e cada carro faz a doação de uma cesta básica e seis produtos de higiene, que são destinados a entidades assistenciais da região. “Mais do que uma competição, o rali Mitsubishi Motorsports proporciona um dia repleto de diversão para toda a família”, destaca Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors. Não é necessário ter experiência, nem carros preparados para participar. O objetivo da prova é manter-se dentro do tempo e velocidade estipulados pela organização. Na véspera do evento é realizado um briefing com todas as informações e explicações do trajeto. A largada e chegada serão no Hotel Canariu’s e as categorias farão percursos distintos. Enquanto a Master, Graduados e Turismo, destinadas às duplas mais experientes, seguirão por uma fazenda com muitos balaios, lama e trilha estreita, a Turismo Light, para quem está começando, seguirá pelo lado sul de Gravatá, passando por uma bela e bem cuidada estrada municipal, mostrando a riqueza da região. “Aqui, aprendemos que a liberdade não segue uma estrada. Nosso carro nos permite divertirmos em qualquer situação. Seja com a família fazendo uma trilha ou participando de uma competição. Já tenho dois veículos da Mitsubishi e não quero parar por aqui”, empolga-se o participante Alex de Souza. O Mitsubishi Motorsports tem patrocínio de Adorno / Sideral, Banco Itaú, Clarion, Lubrax / Petrobras, Mit Consórcio, Pilkington, Pirelli, STP / Petroplus, Transzero, Unirios e W. Truffi Blindados. Acompanhe as novidades dos ralis Mitsubishi através das redes sociais:

O credenciamento de imprensa para este evento está aberto. Os interessados devem enviar o nome do veículo e os dados completos do jornalista para imprensa@hpeautos.com.br. MATERIAIS PARA IMPRENSA

– Fotos: Clique aqui e acesse a galeria de fotos.

– Vídeo-release: Clique aqui e acesse vídeos com imagens e entrevistas. Programação – 3ª etapa – Gravatá (PE) Sexta-feira, 29/06

A partir das 17h – entrega das doações, adesivagem dos veículos, vistoria e briefings

Local: Hotel Canariu’s Gravatá – Rod. BR 232, km 87, S/N – Brejinho – Gravatá (PE) Sábado, 30/06

A partir das 8h – Largada

A partir das 13h – Chegada, almoço e premiação

Local: Hotel Canariu’s Gravatá – Rod. BR 232, km 87, S/N – Brejinho – Gravatá (PE) Calendários 2018 – Mitsubishi Motorsports

3ª etapa – 30 de junho – Gravatá (PE)

4ª etapa – 04 de agosto – Maceió (AL)

5ª etapa – 18 de agosto – Goiânia (GO)

6ª etapa – 01 de setembro – Campos do Jordão (SP)

7ª etapa – 29 de setembro – Joinville (SC)

8ª etapa – 27 de outubro – Salvador (BA)

