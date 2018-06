Administração de Almoxarifado é tema de curso na ABIMAQ

Com o propósito de apresentar uma visão ampla da área de Almoxarifado, a Abimaq promoverá o curso Administração de Almoxarifado, no qual se discutirá técnicas para uma gestão eficaz por meio da análise das atividades a fim de reduzir estoques, liberar capital de giro e melhorar o nível de atendimento. O conteúdo se destina a profissionais administrativos, que ocupam cargos médios e de liderança nas áreas de logística, PCP, compras, almoxarifado e expedição. O treinamento será dado no dia 16 de julho na sede da associação, das 9h às 18h.

Fábio Tozzini é o ministrante. Ele possui MBA de Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é administrador de empresas com especialização em Negócios Internacionais. Atua há 32 anos no meio econômico-financeiro, onde integrou a linha de frente de bancos comercias, tendo trabalhado como gerente de contas nos Bancos Santander e Itau/Unibanco. Foi o mais jovem gerente de bancos no Brasil durante os anos 90. É diretor da Tozzini Consultores Associados, onde atua como especialista nas áreas de Custos, Financeira e Crédito e já treinou aproximadamente 20 mil executivos em todo o país, ministrando treinamentos de Custos e Formação de Preço, Administração Financeira, Fluxo de Caixa, Analise, Concessão e Recuperação de Créditos, Controladoria, entre outros.

Programa

– Uma visão estratégica do Almoxarifado;

– Sistemas e tipos de estoques;

– Recursos disponíveis do Almoxarifado;

– Objetivos do planejamento, controle e manutenção de estoques;

– Funções e custos relacionados da armazenagem;

– Identificação e classificação das mercadorias para estocagem;

– Classificação ABC e Estoque de segurança;

– Planejamento físico de estoques, lay-out e área de armazenagem;

– Nível estratégico de materiais: políticas e técnicas de redução de matéria-prima;

– Carga, Descarga e Transportes;

– A importância do Housekeeping 5 “S” no almoxarifado;

– Discussão de casos práticos.

Serviço

Administração de Almoxarifado – SP

Data: 16/07/2018

Horário: das 9h às 18h

Local: ABIMAQ – Av. Jabaquara, 2925 – Entrada Social: Rua Bento de Lemos, s/n (Próximo à Estação São Judas do Metrô)

Para mais informações e inscrição, acesse www.abimaq.ogr.br ou entre em contato pelo telefone (11) 5582-6321/5703