Escola de Programação e Robótica com preços mais acessíveis é lançada na ABF Expo 2018

Com sistema de ensino internacional, a MasterGeeks foi criada pela SuperGeeks e possui valor de investimento e custo operacional mais baixos

Em sua primeira participação na ABF Expo – maior feira de franquias da América Latina –, a SuperGeeks anuncia uma novidade no mercado: a criação da MasterGeeks, que possui cursos de Programação e Robótica com valores mais acessíveis. A nova marca conta com sistema de ensino híbrido, (amplamente utilizado em países de primeiro mundo).

A SuperGeeks tem como missão, a partir do lançamento, difundir e democratizar ainda mais o aprendizado no país, fazendo com que todos tenham acesso ao conhecimento em Ciência da Computação. A expectativa é iniciar o próximo ano com, pelo menos, 20 unidades da MasterGeeks, sendo a primeira com inauguração prevista para agosto deste ano em São Paulo (SP).

Inspirado em escolas da Finlândia – país referência em educação no mundo, o método de ensino da MasterGeeks conta com a expertise e qualidade comprovada da SuperGeeks, primeira escola deste segmento no mercado e que foi criada há cinco anos e atende atualmente mais de 5 mil alunos. A proposta da nova marca também é ensinar crianças, adolescentes e jovens de todo país.

“Por ser uma franquia com um custo menor devido à sua proposta, conseguiremos atingir uma grande parcela de investidores, principalmente aqueles interessados em uma franquia da SuperGeeks, mas que não possuem todo o capital disponível para investir”, declara Marco Giroto, fundador das marcas SuperGeeks e MasterGeeks.

A motivação de criar a MasterGeeks veio a partir da procura de alunos pelos cursos da SuperGeeks, mas que, por questões econômicas e muitas vezes de deslocamento – já que muitos deles vivem em bairros mais afastados , acabavam desistindo e não se matriculando.

“Mesmo a educação sendo prioridade para boa parte das famílias, nem todas elas conseguem se deslocar e arcar com o investimento. Assim, identificamos a necessidade de começar a atuar em todos os bairros e darmos a oportunidade para que todas as crianças e adolescentes consigam ter este tipo de ensino que é importantíssimo para o futuro delas, e o melhor: com a mesma qualidade, uma vez que todo o sistema de ensino tem como base o próprio sistema da SuperGeeks”, explica Marco Giroto.

Sistema de ensino utilizado em países de primeiro mundo

Vindo da Finlândia – país que frequentemente está em primeiro lugar em diversos testes internacionais, como, por exemplo, o PISA (Programme for International Student Assessment), o sistema de ensino híbrido mistura conteúdos digitais e presenciais. Diversas escolas pelo mundo estão começando a adotar o sistema, principalmente em países de primeiro mundo com excelentes resultados. “Estamos falando do sistema de ensino do futuro. Em breve, 100% das escolas do mundo todo estarão neste tipo de ensino. Com ele, o professor deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a ser o facilitador do acesso ao conhecimento fazendo com que os alunos aprendam mais e cada um dentro do seu próprio ritmo. Além disso, o método incentiva o trabalho em equipe e o autodidatismo, habilidades extremamente necessárias para o mundo de hoje”, comenta o fundador.

Investimento na franquia

O valor da nova franquia vai de R$ 24 mil a R$ 120 mil. O grande diferencial é o custo de operação menor, justamente pela localização das unidades, situadas em bairros que oferecem aluguéis mais econômicos, o que permite que o franqueado ofereça cursos com valores mais acessíveis. A rede busca franqueados apaixonados por tecnologia e educação e que entendam a importância do ensino para as crianças e adolescentes. Confira a ficha de investimentos.

InSchool Master MasterClass GeekTruck Descrição O franqueado pode ser o próprio colégio (Ensino Fundamental ou Médio), ou um profissional que queira fechar uma parceria de exclusividade com alguma escola específica. A área de atuação passa a ser o próprio colégio e seus alunos. Se a escola já tiver laboratório de informática, não é necessário investimento. Modalidade para as escolas. O franqueado tem a possibilidade de montar várias operações em diferentes colégios, escolas de curso livre ou outros espaços. Entre os investimentos está a aquisição de notebooks e kits de robótica para atender os locais. Modalidade para os que não querem ter uma unidade própria, e sim atuando dentro de outros estabelecimentos. O franqueado monta um espaço contendo somente uma sala de aula e com a possibilidade de montar várias operações em diferentes colégios, escolas de curso livre ou outros espaços. Entre os investimentos está a montagem de uma sala de aula no padrão SuperGeeks. Modalidade para os que querem apenas uma sala SuperGeeks dentro do seu estabelecimento. O franqueado utiliza uma sala de aula itinerante, podendo atender condomínios, shoppings, colégios, eventos e outros. Modalidade voltada para cidades pequenas. O investimento é a compra de um truck que tem uma sala no padrão SuperGeeks. Modalidade para os de cidade pequena que querem uma unidade móvel para atender também cidades pequenas vizinhas. Investimento Inicial médio (sem taxa de franquia) 24.000,00 35.000,00 50.000,00 125.000,00 Taxa de Franquia 3.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 Royalties 10% 10% 10% 10% Fundo de Marketing 2% 2% 2% 2% Território O próprio colégio Os próprios espaços Raio de 2km Área de 200 mil hab. Capital de Giro 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 Faturamento Médio mensal* 30.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 Lucratividade Média 25% a 35% 25% a 35% 30% a 40% 30% a 40% Ponto de Equilíbrio 2 meses 5 meses 6 meses 6 meses Retorno do Investimento 8 meses 10 meses 12 meses 12 a 18 meses Tipo de Cidade Qualquer cidade Cidades com até 200 mil hab. Cidades com até 200 mil hab. Cidades com média de 150 mil hab. *Depois de 3 anos de operação.

Franquia Small Franquia Padrão Descrição Unidade de rua voltada a cidades com menos de 250 mil habitantes. Trata-se de uma unidade pequena contendo, pelo menos, duas salas de aula e espaço de atendimento. O franqueado também poderá atuar no modelo InSchool e Master. Franquia convencional para cidades acima de 250 mil habitantes ou com alto poder aquisitivo, com espaço para comportar, pelo menos, 3 salas de aula e áreas comuns. O franqueado também poderá atuar no modelo InSchool e Master. Investimento Inicial médio (sem taxa de franquia) 80.000,00 100.000,00 Taxa de Franquia 20.000,00 20.000,00 Royalties 10% 10% Fundo de Marketing 2% 2% Território Cidade Toda Raio de 2 a 5 km dependendo da cidade. Capital de Giro 30.000,00 40.000,00 Faturamento Médio mensal* 40.000,00 50.000,00 Lucratividade Média 25% a 35% 25% a 35% Ponto de Equilíbrio 12 meses 12 meses Retorno do Investimento 18 a 24 meses 18 a 24 meses Tipo de Cidade Cidades com até 250 mil hab. Cidades com mais de 250 mil hab. ou com alto poder aquisitivo. *Depois de 3 anos de operação.

ABF Expo 2018

Data: de 27 a 30 de junho

Horário: 4ª (das 09h às 19h), 5ª e 6ª (das 13h às 21h) e sábado (das 11h30 às 18h30).

Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP.

Estande da SuperGeeks: Rua D – Estande 039

