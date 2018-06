Grupo de fusqueiros “AirCooled Group Três Lagoas” realizará exposição de carros antigos no Balneário Municipal

Encontro reunirá aproximadamente 20 membros em comemoração ao primeiro ano de formação do clube

Em comemoração ao primeiro ano do grupo de fusqueiros “AirCooled Group Três Lagoas”, membros do clube se reunirão no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” no próximo sábado (30).

O grupo surgiu com a intenção de se reunir para falar da paixão pelos carros a ar, além de trocar ou adaptar componentes mantendo a originalidade Volkswagen.

Segundo a diretoria do clube, aproximadamente 20 carros, entre fuscas e Kombis, estarão expostos com estilos que irão desde os originais volks a ar aos “hood ride” ou “rat look” (rústicos e enferrujados).