Deputado Toninho Wandscheer entrega quatro ambulâncias para São José dos Pinhais

Quatro novas ambulâncias foram entregues, nesta quarta-feira, 27, para o atendimento do SAMU 192 em São José dos Pinhais. Os veículos de alta complexidade e equipados com uma UTI Móvel, foram conquistados através do trabalho do deputado federal Toninho Wandscheer (PROS), com recursos do Ministério da Saúde.

Toninho esteve na cidade e acompanhou a solenidade de entrega dos veículos junto com o prefeito Antonio Fenelon, o secretário de Saúde, Giovani de Souza, o vereador Bira do Banco, que encaminhou o pedido das ambulâncias ao deputado e demais lideranças locais.

“O sistema de saúde em São José dos Pinhais atende também a população de Fazenda Rio Grande. Entendemos a necessidade desses equipamentos para garantir um atendimento qualitativo ao usuário, além de gerar economia para o município em relação a manutenção dos veículos”, disse Wandscheer.

RMC

Além de São José dos Pinhais, Curitiba e Araucária também receberam ambulâncias, porque atendem média e alta complexidade da saúde na região metropolitana.

MAIS SAÚDE

Vale lembrar que, como coordenador da Bancada Paranaense, o deputado Toninho Wandscheer junto com os demais parlamentares do colegiado, viabilizaram R$ 43 milhões, através de emenda coletiva, para atender 19 hospitais de todo Estado, incluindo os hospitais universitários.

fotos: Paulo Eugênio (PMSJP)