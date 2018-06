Motorista não respeita sinalização e carro de Secretaria Municipal capota após colisão

Corpo de bombeiros precisou retirar as vítimas do carro capotado

28 JUN 2018 – Por FÁBIO ORUÊ – 18h:00 – Correio do Estado

Uma colisão, na tarde de hoje (28), no bairro Amambaí, em Campo Grande, acabou com o capotamento do carro da Secretaria Munipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania (SAS). No interior do veículo estavam o condutor, de 41 anos e mais duas mulheres, uma 26 e uma de 39 anos, que seriam nutricionistas. No outro carro envolvido, um Fiat Punto Attractive, estava somente o condutor, de cerca de 60 anos.

Segundo testemunhas, a Doblo da SAS seguia na rua Orfeu Baís quando o Punto, que descia na rua Paissandu, não respeitou o sinal de trânsito ‘pare’, atingindo a lateral do carro da Secretaria, que capotou em seguida.

Nenhuma das vítimas ficou ferida. O condutor e funcionário da SAS foi encaminhado para o Hospital Santa Mônica e as duas passageiras foram para o Prontomed da Santa Casa, reclamando de dores em pontos do corpo.

O Portal Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta.