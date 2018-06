Governo e prefeitura terão horário diferenciado a servidores por conta do jogo

Servidores cumprirão jornada diferenciada para torcer pela Seleção

28 JUN 2018 – Por RAFAEL RIBEIRO – 17h:12 – Correio do Estado



O Governo do Estado vai publicar nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial do Estado, o horário diferenciado de expediente dos servidores estaduais na segunda-feira (2/7), dia do jogo entre Brasil e México pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo, na Rússia.

Segundo o secretário de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Carlos Alberto de Assis, o expediente será das 14h às 17h30.

Segundo ele, a determinação é válida para órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. O decreto levará assinatura do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Pelo texto, o disposto não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Já quanto à prefeitura, continuará valendo o determinado pela atual gestão em publicação na edição do dia 12 de junho do Diário Oficial do município, onde nos dias em que os jogos do Brasil foram de manhã, caso deste dulo contra o México, às 10h (de MS), o expediente terá início às 13h