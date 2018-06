Cães da PRF encontram drogas em encomendas enviadas pelos Correios

Ação faz parte de uma operação padrão entre a PRF e os Correios

28 JUN 2018 – Por FÁBIO ORUÊ – 18h:50 – Correio do Estado



O Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou na tarde desta quarta-feira (27), encomendas com drogas que haviam sido postadas em Campo Grande e Coronel Sapucaia, e que tinham como destino as cidades de Ribeirão Preto (SP) e Canoas (RS). Cães farejadores foram utilizados para otimizar a vistoria e indicaram a presença de entorpecentes em 4 pacotes suspeitos.

Segundo a PRF, em uma das caixas havia uma cadeirinha de brinquedo para crianças e no seu interior estavam 11 tabletes de maconha escondidos. Outro volume, que chamou a atenção dos policiais pela audácia dos traficantes, estava com 4 potes de vidro cheios de haxixe prensados em uma embalagem para presente.

Os cães ainda auxiliaram os policiais a encontrarem mais maconha dentro de uma caixa de farol Xenon e, em outro pacote, havia a supermaconha envolto em uma camisa.

A ação aconteceu em Campo Grande e faz parte de uma operação padrão entre a Polícia Rodoviária Federal e os Correios que visa previnir o tráfico de drogas em encomendas suspeitas.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal onde serão tomadas as devidas providências.