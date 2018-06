Durante briga, esposa segura volante do carro e depois esfaqueia marido

Caso aconteceu foi registrado como violência doméstica

28 JUN 2018 Por ALINE OLIVEIRA 17h:45

Uma briga de casal terminou em ocorrência policial, considerada uma violência doméstica, no Jardim das Paineiras, em Três Lagoas. Uma mulher de 37 anos esfaqueou o marido, de 26 anos, no braço esquerdo, para impedir que ele saísse de casa sozinho.

Conforme informado pela vítima aos policiais, os dois começaram a discutir na noite de quarta-feira (27), e o homem decidiu sair de casa. No entanto, ao entrar no veículo e tentar dar partida, a mulher segurou o volante do carro.

Ele acrescenta que a segurou para que não se machucasse, desligou o vecículo e desceu. A discussão recomeçou e a mulher pegou uma faca na cozinha e acertou o braço esquerdo do companheiro.

Segundo informações do JP News, marido e mulher foram apresentados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas. O boletim foi registrado como vias de fato e violência doméstica.

*Com informações do JP News