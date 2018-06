Homem é executado a tiros em frente de casa na fronteira

O crime aconteceu por volta das 18h em Pedro Juan Caballero

28 JUN 2018 – Por BRUNA AQUINO – 09h:21 – Correio do Estado

O brasileiro Carlos Alberto de Souza, 62 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (27), em frente a casa onde morava no Bairro Cerro Corá, na cidade de Pedro Juan Caballero que faz divisa com a cidade de Ponta Porã. Conforme a polícia, o filho da vítima foi morto a tiros em agosto do ano passado por pistoleiros.

Conforme informações do Porã News, Souza estava em frente a residência por volta das 18h quando dupla em motocicleta de cor escura chegou e efetuou os disparos na vítima. De acordo com a polícia, os criminosos utilizaram uma pistola de 9mm que acertaram a cabeça, o toráx e o abdômen de Souza. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu e morreu em uma clínica particular.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica do Paraguai irão investigar o caso que pode estar ligado a acerto de contas do crime organizado que atua na fronteira.