Inteligência financeira transforma álbum em viagem para Copa do Mundo

Escola ensina como fazer o valor gasto com álbum render gastos de viagem

Se você está assistindo a Copa do Mundo da Rússia pela televisão, sentado no sofá da sua casa, saiba que pode mudar esse quadro para a Copa de 2022, no Qatar, apenas somando um pouco de inteligência financeira ao valor gasto com o álbum de figurinhas. Luiz Mar, professor da Escola Conquer, aceleradora de pessoas que desenvolve habilidades fundamentais para quem deseja se destacar, ensina como como a compra de figurinhas, febre durante a Copa do Mundo, pode ser algo vantajoso. Confira:

1) Considere o valor gasto para comprar todas as figurinhas

Para essa análise, vamos considerar o gasto com o álbum como se você tivesse que comprar todas as figurinhas para completá-lo, sem fazer trocas. Suponha que você comprou o álbum todo e está gastando R$2,00 para comprar um pacote de figurinhas. Para completá-lo, você vai desembolsar (segundo cálculos estatísticos) mais ou menos R$ 2 mil. É claro que os gastos são maiores por não efetuar trocas. Aliás, já pensou quantos gastos no seu dia a dia seriam evitados se começasse a trocar, compartilhar e ou reutilizar coisas? Pequenos gastos e compras rotineiras podem comprometer bastante a renda.

2) Custo médio de viagem para a próxima Copa

Se ao invés de completar o álbum, você começasse a poupar com esse valor inicial de R$ 2 mil, utilizando a inteligência financeira para investir e economizar um pouquinho todos os meses e evitando gastos desnecessários, o sonho de estar na próxima Copa seria totalmente possível. Vamos aos números.

Alguns sites mostraram o quanto custa, em média, ir para uma Copa do Mundo. Colocando na conta passagens, transporte, alimentação, hospedagem, passeios locais e ingressos dos jogos (um na primeira fase, um das oitavas, um das quartas, um da semi e a final, todos na categoria intermediário), a viagem toda, sem muito conforto envolvido, ficaria próxima dos R$ 18 mil. Fazendo um exercício de futurologia, se considerarmos uma inflação média de 3% ao ano para os próximos quatro anos, o custo corrigido para 2022 ficaria próximo a R$ 20 mil.

3) Aplique a inteligência financeira ao valor

Supondo então o investimento inicial de R$ 2 mil aplicado a um rendimento conservador que gere 0.7% ao mês e fazendo aportes mensais nesse investimento de aproximadamente R$ 300, você vai juntar ao longo de quatro anos o montante de quase R$ 20 mil e poderá fazer as malas para curtir os jogos longe da televisão. E, possivelmente, conseguiria juntar ainda mais se deixasse de colecionar figurinhas e começasse a colecionar ações de empresas na bolsa de valores, conseguindo eventualmente rendimentos superiores aos 0.7% ao mês.

Se começar hoje a tomar boas decisões financeiras e se planejar, o Qatar pode ser a recompensa por seu empenho e dedicação. Partiu Qatar!

Sobre a Conquer:

Escola Conquer é uma aceleradora de pessoas que, por meio de uma metodologia própria, desenvolvida no Vale do Silício, reforça em seus alunos habilidades que não são ensinadas nas instituições de ensino tradicionais, mas que são fundamentais para todo profissional que quer se destacar. Fundada em agosto de 2016, já impactou mais de 5 mil pessoas e possui duas unidades: São Paulo e Curitiba. Tem como objetivo acelerar o crescimento profissional de seus alunos por meio do desenvolvimento de habilidades práticas como oratória, liderança, negociação, inteligência emocional, produtividade, entre outros.

FnSocial | Janete Xavier