Designers de joias e estilistas de moda íntima apresentam coleção inédita na Fevest 2018

Reunidas através do Procompi, Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias, 13 duplas de fabricantes de moda íntima do Polo de Nova Friburgo e designers de joias trabalharam na criação de peças íntimas conjugadas com acessórios. O resultado desta união poderá ser conferido de perto no desfile de lançamento na Fevest 2018 – Feira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria-prima, no dia 04 de julho, no Country Clube de Nova Friburgo. O projeto foi lançado na edição passada da feira pela Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Rio de Janeiro (Ajorio), com apoio do Sebrae/RJ, Firjan, CNI e Sindvest.

O desfile promete muitas surpresas. Segundo a especialista de Moda da Firjan, Eliana Andrello, as criações das duplas de estilistas e designers superaram as expectativas em criatividade, bom gosto e inovação. Há desde kits para trazer boa sorte, passando por conjuntos com inspiração no Rock in Rio, até o erótico chique e o homewear sustentável. “Ao longo do último ano, os participantes receberam consultorias e participaram de workshops sobre criação e desenvolvimento de produtos. As duplas funcionaram muito bem, o entrosamento foi perfeito”, avaliou.

Além do desfile, em que será exibida uma única peça de cada equipe, haverá um estande do Procompi na Fevest com as coleções completas. Segundo a presidente da Ajorio, Carla Pinheiro, o objetivo do programa está na convergência setorial, unindo dois setores de suma importância para imagem do Rio de Janeiro. “São mercados que geram divisas, são grandes exportadores e produzem agenda positiva de trabalho”, resumiu. Carla acredita que a parceria deve impulsionar a economia. “Inovação, tecnologia, garra e união fazem a diferença”, disse.

Segundo Marcelo Porto, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região, realizador da Fevest, as parcerias continuarão. “Essa é a primeira de muitas outras ações. Todos aprenderam muito e a ideia é dar continuidade, para agregar novos parceiros. E essa parceria com a Ajorio possibilitou muita troca de experiências. Está sendo um período muito rico de conhecimento. A ideia é dar continuidade a essa proposta para os próximos anos e ir agregando ideias e parceiros diferentes”, ressalta Marcelo.

“O Procompi foi um projeto da região que conseguiu unir dois setores, o de joia e o de lingerie, que são segmentos que se complementam quando a gente fala de glamour, de moda feminina, de charme, e de toda a qualidade que tem a moda íntima de Nova Friburgo. Esse projeto veio conciliar esses dois segmentos e o que se espera realmente é um resultado muito positivo. As peças apresentadas na Fevest serão fantásticas! ”, comenta a gerente regional do Sebrae/RJ, Fernanda Gripp.

Uma prévia do que será mostrado este ano pôde ser visto na última edição, quando foi apresentada, no desfile de abertura da Fevest 2017, uma peça conceitual criada pela equipe de Moda do Senai em parceria com a Art’Lev Design de Joias, composta por lingerie de microfibra de poliamida com renda guipir, três metros de cordão em ouro branco e 152 brilhantes, avaliada em R$ 12 mil. A peça foi produzida para inspirar os participantes, mostrando como os dois setores podem trabalhar juntos.

A proposta atraiu os empreendedores, que toparam o desafio de se unirem na criação de produtos com valor agregado. A primeira reunião do Procompi, realizada em agosto do ano passado, definiu as duplas, que se associaram por livre e espontânea vontade. Ao longo do último ano, trabalharam juntas as marcas Ame Mais e Lalie Lalou; Zóia e Monthal Lingerie; Gellis Lingerie e Prateando Joias; Lucitex e Vyx Ipanema; Suspiro Íntimo e Pantai; Atelier Dulce Marine e Dellas Lingerie; Iddha e Menina Moça Lingerie; Union Acessórios e VCM Confecções; Diogo Dalloz Joias e Bianquini; Márcia Mór e Lia Lou; Bianquini e Creative Brazil; Yara Figueiredo e Sapeka Lingerie; e Ambiente Íntimo, Union Acessórios e Tatiana Zaharoff.

O programa

O Procompi é um programa que resultou da parceria entre o Sebrae com a CNI (Confederação Nacional da Indústria), Firjan, Ajorio e Sindvest, executado pelo Instituto Moda Rio. A proposta era capacitar gratuitamente empresas de joias e bijuterias e moda íntima para o desenvolvimento conjunto de produtos de alto valor agregado. Durante um ano, eles assistiram a seis workshops, que abordaram temas como gestão, processo produtivo, etapas de comercialização e desenvolvimento de produto. As empresas selecionadas também ganharam consultorias, presenciais e à distância, para cada tema abordado nesses encontros. A etapa final foi o desenvolvimento das coleções, que será apresentada no desfile da Fevest 2018.

A Fevest – Feira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria-prima – é uma realização do Sindvest (Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região); promoção do Sistema Firjan, Sebrae, Fecomércio RJ e SinComércio NF; chancela ‘Sou do Rio’; apoio da Prefeitura de Nova Friburgo e Rede InterTV, e organização da Teia de Eventos.

FEVEST FESTIVAL 2018 – Feira Brasileira de Moda Íntima, Praia, Fitness e Matéria-prima

Data: De 04 a 08 de julho de 2018

Horário: Das 13h às 20h. Nos dias 07 e 08, sábado e domingo, das 10h às 20h.

Local: Nova Friburgo Country Clube

Endereço: Av. Conselheiro Julius Arp, 140 – Nova Friburgo – RJ

Credenciamento e programação no site Fevest Festival