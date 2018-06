Eletrofrio ganha Troféu Ouro em tradicional premiação mineira

A Eletrofrio Refrigeração Comercial LTDA foi consagrada como ouro no Troféu Gente Nossa da AMIS (Associação Mineira de Supermercados), na categoria “Máquinas, equipamentos e instalações comerciais”. O Prêmio reconhece o trabalho de empresas e profissionais que se destacam no setor e é o resultado de uma pesquisa realizada junto a mais de 100 empresas que votaram e elegeram os fornecedores de destaque em 23 categorias.

Segundo o diretor comercial da Eletrofrio, Marco Costa, este prêmio já existe há 32 anos e possui um peso muito grande dentro do segmento varejista, o que confere um prestígio ainda maior à honraria. “Somos uma empresa que está no mercado há mais de 70 anos e ser reconhecida por uma premiação tradicional como essa nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo. Além disso, nos sentimos ainda mais motivados a continuar oferecendo aos nossos clientes o que existe de melhor e mais moderno em refrigeração comercial”.

A premiação acontece em três etapas e é o resultado de uma pesquisa realizada pela AMIS com base no ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), que identifica anualmente os melhores fornecedores de cada área. Além disso, os maiores supermercadistas de Minas Gerais puderam escolher os seus indicados.

Sobre a Eletrofrio

Com 71 anos de história, a Eletrofrio é uma empresa brasileira que desponta na liderança absoluta em refrigeração comercial. A empresa é especialista em expositores refrigerados, câmaras frigoríficas e sistemas de geração de frio alimentar e se destaca por estar sempre à frente, oferecendo o que há de mais moderno e sustentável no mundo.

O grupo, que possui uma área total de 200 mil m², faturou em 2017 R$ 1,100 bilhão e espera crescer 10% neste ano.

