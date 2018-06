Duo Mar Aberto e Fundo de Quintal participam de game divertido no ‘Ritmo Brasil’ deste sábado (30)

Sucesso recente no YouTube com mais de 280 mil inscritos no canal, Thiago Mart e Gabriela Luz, vozes das canções indie pop do duo Mar Aberto são os convidados de Faa Morena em seu ‘Ritmo Brasil’ deste sábado (30). Na atração, eles falam dos próximos passos da carreira e cantam, entre outras canções, o lançamento autoral ‘Logo Agora’.

No sofá, a apresentadora aproveita para descobrir se a dupla é ou não um casal. O clima se torna o de uma grande família e Thiago faz suspense, mas esclarece que são apenas amigos, não perdendo a chance de brincar com as cenas de flerte no novo clipe. “Tem uma historinha, assim, rola uma proximidade”, provoca Gabriela com bom-humor.

A edição fica ainda mais completa com a presença do grupo de samba Fundo de Quintal, que comenta sobre o novo trabalho ‘Roda de Samba’, com músicas da trajetória de 40 anos. Além de relembrar grandes nomes, o grupo exalta um de seus fundadores, o sambista Almir Guineto, que faleceu no ano passado. “Falar dele é falar de samba em si. Dentro do grupo Fundo de Quintal, ninguém como ele somou para nós e para todo sambista. Almir tinha uma característica muito pessoal na forma de compor e interpretar”, conta Ubirany, aproveitando para ressaltar a importância de todos os outros músicos que passaram pela banda: “Nós temos sorte, sai um ‘bamba’ [bom artista] e entra outro. Não vieram à toa, mas para contribuir dando continuidade a tudo aquilo que já aconteceu no grupo”.

No ‘Game da Faa’, os convidados se enfrentam tentando adivinhar significados de termos que não fazem parte de suas respectivas gerações. Enquanto os músicos do Fundo de Quintal tentam desvendar o significado de ‘lacre’, cantado por MC Loma, Thiago e Gabriela descobrem o que quer dizer ‘pejo’, na voz de Maria Bethânia.

Apresentado por Faa Morena, o ‘Ritmo Brasil’ vai ao ar aos sábados, às 19h30, pela RedeTV!. A direção é de Marcos Morales.

Crédito/Fotos: Andrea Dallevo

Fonte: RedeTv!