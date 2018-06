Bolão da segunda fase do Mundial premia vencedor com R$ 5 mil

Após sucesso na primeira fase, Yubb e Órama lançam novo bolão,

agora para a segunda fase do Mundial, com prêmio maior

O Yubb, buscador de investimentos, e a Órama, plataforma de investimentos, acabam de lançar o bolão online e gratuito da segunda fase do Mundial 2018, que irá premiar o vencedor com R$ 5 mil em um investimento em renda fixa e uma consultoria financeira. “O primeiro bolão, com o prêmio de R$ 2 mil, foi um sucesso. Nós percebemos que as pessoas realmente querem uma oportunidade para aprender e começar a investir. Acreditamos que agora será ainda mais divertido participar, pois todos já conhecem as seleções e podem dar bons palpites. Muitos participantes nos disseram que, com as ‘zebras’ da primeira fase, gostariam de tentar de novo, então resolvemos não só continuar com a iniciativa, mas oferecer, também, um prêmio ainda maior”, conta Bernardo Pascowitch, fundador e CEO do Yubb.

Esse novo bolão contempla as quartas, semis, disputas pelo terceiro lugar e a grande final do Mundial 2018, que acontece no dia 15/07, em Moscou. O diferencial é que os palpites podem ser feitos ao longo da segunda fase do campeonato, porém ganhará mais pontos quem palpitar antes e acertar. Também será possível acumular pontos extras nas iniciativas online de educação financeira promovidas pelo Yubb e Órama até o final do campeonato. “Para quem quer começar a investir, a consultoria financeira é um bom diferencial no prêmio. Assim, também incentivamos a conscientização sobre a importância de montar um planejamento financeiro e investir no médio e longo prazo, para se beneficiar com os juros compostos”, ressalta Cristiane Belotti, head de Marketing da Órama.

Brasileiro é bom em bolão?

Durante a primeira fase do bolão, algumas estatísticas muito curiosas foram obtidas pelo Yubb e pela Órama: apenas 1,55% dos participantes disseram que a Alemanha perderia para a Coréia do Sul no jogo da última rodada que desclassificou o time europeu. Contudo, uma pessoa acertou o placar de 2 x 0 para a Coréia do Sul.

“Computamos que 28,49% dos participantes acreditaram que o Brasil perderia para a Sérvia no último jogo da primeira fase. Torço pela seleção e espero que esses 28,49% continuem errando seus palpites nos próximos jogos”, brinca Pascowitch. Apenas 7,21% dos participantes acreditaram que o Brasil empataria com a Suíça no primeiro jogo da Copa.

Ninguém acertou que a Croácia iria ganhar da Argentina por 3 x 0, mas 9,87% dos participantes torceram pela vitória da Croácia. A grande maioria dos participantes, 84,42%, torceu pela vitória da Inglaterra sobre o Panamá na segunda rodada e uma pessoa acertou o placar de 6 x 1 para a Inglaterra.

Saiba como participar

Os palpites no bolão promovido em parceria entre Yubb e Órama podem ser feitos ao longo da segunda fase do Mundial, a partir das 18h da terça-feira 03/07 (após o término das oitavas de final) até as 14h59 do domingo 15/07, quando acontece a partida final do Mundial. Os palpites só podem ser feitos para jogos que ainda não aconteceram. Quem quiser ganhar mais pontos, poderá palpitar os placares de todos os jogos de uma só vez antes do início das quartas de final (até 10h59 da sexta-feira 06/07). Assim como ocorrem com os investimentos, quem aceitar correr mais riscos nesse bolão, terá chance de acumular mais pontos.

O ganhador ou ganhadora será anunciado em 18 de julho e o prêmio poderá ser recebido até 18 de agosto de 2018. Acesse o link para participar e conferir a regulamentação completa: http://bolao.yubb.com.br/bolao-yubb-orama-fase-final/

Sobre o Yubb

O Yubb (http://yubb.com.br) é um buscador de investimentos online e gratuito que mostra opções para aplicar e organizar o dinheiro das pessoas. O usuário digita quanto e por quanto tempo quer investir, e o sistema compara diversas opções. Com quase um ano de funcionamento, o Yubb já recebeu muitos relatos de pessoas que realizaram o primeiro investimento de suas vidas e conseguiram finalmente sair da poupança graças ao empreendimento de Bernardo Pascowitch.

A plataforma conta com mais de 6 milhões de visualizações de investimentos, sendo cerca de 100 mil acessos únicos por mês. A empresa tem crescido entre 15% e 25% todo mês, com o objetivo de impulsionar cada vez mais a prática de investimentos entre os brasileiros.

O buscador está disponível na web (http://yubb.com.br) em aplicativos para Android ou iOS.

Sobre a Órama

A Órama (http://www.orama.com.br/) é uma plataforma de investimentos com estrutura totalmente online. Pioneira nesse segmento no Brasil, dá acesso aos melhores produtos do mercado para todos os públicos, seja qual for sua faixa de renda. Atua de forma transparente e independente, com o objetivo de democratizar o acesso aos investimentos e maximizar a rentabilidade.

Criada em 2011 por profissionais experientes, tem mais de 200 mil usuários em todo o território nacional. É premiada pela Amazon Web Services como uma das empresas mais inovadoras em serviços financeiros. Além disso, também fomenta a educação financeira por meio de e-Books, blog, vídeos e em seu canal no YouTube “Conversa que Rende”, que conta com conteúdo claro, simples e qualificado para orientar o investidor.

