Inscrições para ‘11ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society’ começam no dia 02 de julho

A décima primeira edição da “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” dará seu pontapé inicial no dia 19 de agosto e as equipes interessadas podem fazer suas inscrições a partir da próxima segunda-feira (02). O campeonato é realizado desde 2008 e é aberto exclusivamente aos servidores públicos estaduais. A Copa Cassems tem o objetivo de promover a saúde por meio da prática de esportes. Nessa edição, o campeonato oferecerá quatro modalidades: Livre, Veterano, Feminino e Master. O valor da inscrição é R$ 400,00, mais cheque caução no valor de R$ 500,00 e deve ser feita no setor Financeiro da sede da Caixa dos Servidores, em Campo Grande, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6.065, das 8h às 11h e das 14h às 16h. Além da categoria Master, a novidade desta edição é a necessidade da apresentação de atestado médico para atividade física pelos atletas, no ato da inscrição.

As quatro modalidades da “11ª Copa Saúde Cassems” obedecem a regras específicas. Para as modalidades Livre e Feminino, os atletas deverão ter a idade mínima de 18 anos, completos até a data da abertura da competição. Menores de 18 anos, somente com a autorização expressa dos pais, ou responsável legal. Para a categoria Veterano, os atletas deverão ter a idade mínima de 40 anos, completos até a data da abertura da competição. Nessa categoria, o goleiro poderá ter idade livre, porém, poderá jogar tão somente nesta posição. Para a categoria Master, os aletas deverão ter a idade mínima de 50 anos, completos até a data da abertura da competição. Nessa categoria, o goleiro deve ter 40 anos, completos até a data da abertura da competição, e poderá jogar tão somente nesta posição.

Cada equipe inscrita, independentemente da categoria, terá o direito de inscrever até 20 atletas até o encerramento da primeira fase. O técnico ou responsável pela equipe deverá enviar a lista dos atletas até, no máximo, 48 horas antes do jogo, via site da Copa Cassems. Na inscrição deverá constar os dados pessoais, foto 3×4 (tipo documento oficial) e atestado médico para prática de atividade física de cada atleta. Em relação a foto 3×4, não serão aceitas fotos com óculos de sol, adornos (bonés, chapéus, etc), com outra pessoa, com animais ou de lado.

Para participar da “Copa Saúde Cassems de Futebol Society”, os atletas devem ser associados titulares da Cassems, ou seja, servidores públicos estaduais. Também podem se inscrever beneficiários dependentes naturais, agregados do associado titular e participantes dos quadros permanentes dos municípios de Mato Grosso do Sul. Nesse caso, cada equipe poderá contar com, no máximo, 3 inscritos nessas condições. Com exceção para a categoria Feminino, que poderá inscrever até 5 aletas nessas condições, além de duas convidadas. Também podem se inscrever para participar do campeonato, os colaboradores da Cassems.

Depois de realizada a inscrição, a equipe poderá realizar a troca de um atleta inscrito apenas por motivo de força maior, com autorização da organização do campeonato e mediante requerimento justificando o pedido. Os atletas das categorias masculinas (Livre, Veterano e Master) poderão ser inscritos em até duas categorias, respeitando as devidas faixas etárias de cada categoria.

O coordenador da Copa Cassems, Wilson Xavier Paiva, destaca que a inclusão da categoria Master é uma solicitação antiga dos participantes do campeonato. “Esperamos um número maior de equipes inscritas, pois teremos como novidade a categoria Master. Essa categoria é uma reinvindicação de vários titulares do plano, haja vista, que essas pessoas participam da Copa desde a primeira edição, sendo que agora poderão continuar na competição nessa nova categoria. Esperamos e contamos com a participação dos amantes do futebol bem jogado”, afirma.

A “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” foi criada em 2008 com o propósito de promover a saúde por meio da prática de esportes e integrar os servidores. Na primeira edição, seis equipes disputaram o campeonato e a equipe do Sindicato dos Agentes Patrimoniais foi a grande campeã. No segundo ano da copa, o número de equipes subiu para 16 e a vencedora foi a Fetems. Em 2010, foi criada a categoria Veterano e, dessa forma, 20 times disputaram o título que foi vencido pelo Sinpol, na categoria Livre, e pela Fetems na categoria Veterano. Na edição de 2011, 24 equipes disputaram os troféus nas duas categorias, sendo o time do BM/MS campeão na categoria Veterano e a ACS/1ºBPM na categoria Livre.

Em 2012, a copa voltou a ser disputada por 20 times divididos entre as duas categorias e, depois de quase 60 dias de competição, 40 jogos disputados e 183 gols marcados, a equipe dos Bombeiros sagrou-se campeã na categoria Veterano vencendo o Sinpol e o time da ACP ganhou o primeiro lugar na categoria Livre batendo o time dos Bombeiros. Na sexta edição do Copa, a equipe dos Bombeiros foi campeã na categoria Livre e a Fetems vencedora na categoria Veterano.

Em 2014, 19 equipes disputaram a sétima edição do campeonato e o time da ACP levou o título pela categoria Livre e, na categoria Veterano, a equipe dos Bombeiros sagrou-se campeã. No ano seguinte, na sua oitava edição, a equipe da ACP venceu, mais uma vez, pela categoria Livre, e os Bombeiros levaram o título na categoria Veterano. Em 2016, A ACP conquistou o terceiro título seguido, pela categoria Livre, e, dessa forma, ficou em definitivo com o troféu transitório Ricardo Ayache. Pela categoria Veterano, o time do Sinpol-MS sagrou-se campeão da nona edição da Copa Cassems. No ano passado, o time da Cassems sagrou-se campeão na categoria Livre, a Fetems venceu na categoria Veterano e a equipe do Sinpol-MS foi campeã da primeira disputa da categoria Feminino.

