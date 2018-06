Faa Morena recebe o Grupo Fundo de Quintal e Mar Aberto, neste sábado, no Ritmo Brasil

Samba raiz e o novo single do indie pop

Créditos Fotos: Andrea Dallevo

Neste sábado, 30, o Ritmo Brasil mistura Samba Raiz com Indie Pop e recebe em seu sofá o Grupo Fundo de Quintal e o Duo Mar Aberto! O grupo que já tem 42 anos de carreira, fala sobre os novos integrantes, o DVD gravado no Cacique de Ramos e mais. O Duo Mar Aberto conta em primeira mão de seu novo single e o clipe lançado recentemente: “Logo Agora”, seus sonhos e os planos para a carreira.

E será que Gabriela e Thiago, do Mar Aberto, são namorados? Vamos descobrir!

Aproveitando a mistura de gerações, Faa comanda um divertido game de conhecimentos que promete muitas risadas, será que o Grupo Fundo de Quintal sabe o que significa a gíria “lacre”? E no café da Faa, muita saudade, emoção e gratidão com as xícaras virtuais!

O programa também conta com a participação de Marcelo Silva e Walisson Viola, a dupla que conquistou o coração do público e com 135.322 votos venceu o primeiro reality de talentos da RedeTV, em Rondônia.

E o Literando está em clima de Copa do Mundo! O livro é sobre o futebol brasileiro!

Diversão, música boa e cafezinho? Só no Ritmo Brasil, que vai ao ar às 19:30, com Faa Morena, pela Rede TV!