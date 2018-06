Senai alinha parcerias com Sicredi e Fundação MS nas áreas de energia e agronegócio

Em reunião realizada nesta sexta-feira (29/06), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), o Senai, a Fundação MS e o Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) alinharam parcerias para fomentar o uso de energia fotovoltaica e a desenvolver o agronegócio do município de Maracaju e região. Acerto neste sentido foi realizado entre o diretor-regional do Senai, Rodolpho Mangialardo, o diretor-executivo da Fundação MS, Alex Marcel Merlotto, e o diretor-executivo do Sicredi Pantanal, Adauto de Oliveira Filho.

A parceria é ampla e envolverá as instituições em diversas frentes. Para atender a demanda da Coopsema (Cooperativa Agrícola Mista Serra de Maracaju) e outras cooperativas locais, o Senai vai ceder a estrutura do laboratório da unidade de Maracaju para que a Fundação MS, que realiza trabalhos de pesquisa aplicada na área de grãos, desenvolva variedades de soja e milho, entre outros produtos utilizados pelos agricultores da região.

O aporte de recursos para viabilizar este projeto junto às cooperativas virá do Sicredi Pantanal. “Com essa parceria, enxergamos benefícios não só para a indústria de Mato Grosso do Sul, mas também para o agronegócio, se estendendo à comunidade da região de Maracaju. O Senai passará a ter esta atuação conjunta com o Sicredi buscando recursos disponíveis para evoluir em diversas linhas atuações”, afirmou Rodolpho Mangialardo.

Para o diretor-executivo da Fundação MS, Alex Merlotto, a parceria representa como a indústria pode contribuir com o desenvolvimento do setor agropecuário. “Com essa agilidade e melhoria no sistema de produção, ganha o produtor rural, o colaborador, gera economia e muito mais produção”, analisou.

Sicredi

Além do trabalho voltado para o agronegócio de Maracaju, o Sicredi passará a oferecer soluções e linhas de crédito facilitado para financiamento de projetos de aquisição e instalação de placas solares aos cooperados do banco que contratarem a consultoria em soluções energéticas do Senai.

“O próprio Sicredi nos contratou para fazer a instalação das placas nas seis agências da regional Pantanal: Maracaju, Sidrolândia, Bonito, Jardim, Aquidauana e Miranda. Depois de conhecerem a expertise do Senai nesta área, houve o entendimento de que esta oportunidade deveria ser oferecida também para os clientes do banco, de forma facilitada”, explicou o diretor-regional do Senai.

A consultoria, realizada pelo Senai Empresa, engloba desde a elaboração do pedido de financiamento para instituições financeiras, e aponta todos os detalhes técnicos que envolvem o projeto, da instalação à quantidade de placas necessárias, angulação, disposição e outras orientações para garantir a maior eficiência energética possível.

A parceria com o Sicredi também deve alcançar o trabalho de qualificação profissional realizado pelo Senai, continua Mangialardo, já que a instituição financeira conta com projetos voltados para o desenvolvimento das comunidades onde atua. “O Sicredi também já nos procurou para que possamos contribuir com a difusão de tecnologias e qualificação da mão de obra nas seis cidades da região de abrangência da sucursal Pantanal”, comenta o diretor.

Para o diretor-executivo do Sicredi Pantanal, Adauto de Oliveira Filho, estreitar a relação com o Senai é estratégico para possibilitar que os cooperados agreguem mais renda. “O financiamento e acessibilidade da energia fotovoltaica para associados é muito bom, todos saímos ganhando e mostra a nossa valorização com a comunidade e os colaboradores”, conclui.

Daniel Pedra