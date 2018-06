Ultrapassa R$ 100 milhões de reais os recursos destinados por Pedro Chaves para MS

Já passa de R$ 100 milhões os recursos destinados pelo senador Pedro Chaves (PRB) a Mato Grosso do Sul. Como municipalista, ele tem visitado nestes dois anos de mandato, todas as regiões do estado para conhecer de perto os problemas de cada localidade. Com isso, as verbas públicas que pode indicar são destinadas conforme as necessidades municipais e regionais.

Só para a Grande Dourados, Pedro Chaves viabilizou R$ 20.924.500,00. Abrangendo dez municípios, a região da segunda maior cidade do estado foi a mais contemplada pelo senador. Com cerca de 200 mil habitantes, Dourados tem a seu redor Caarapó, Deodápolis, Douradina, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina.

Para o Bolsão, região que compreende as cidades de Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Água Clara, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica, Pedro Chaves destinou R$ 14.492.840,09.

“Todas as regiões possuem suas particularidades e demandas. Só conhecendo de perto, conversando com autoridades e as pessoas é que conseguimos ter um parâmetro do que os municípios precisam. Assumi o mandato no dia 17 de maio de 2016 e, desde então, tenho trabalhado diariamente para ajudar meu querido estado”, afirmou Pedro Chaves.

Também foi agraciada com mais de R$ 14 milhões, a área do Pantanal. O senador disponibilizou esse montante para aplicação em saúde, infraestrutura, educação e turismo. Fazem parte da região: Bonito, Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Caracol, Corguinho, Coxim, Ladário, Miranda, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Porto Murtinho, Corumbá e Bela Vista.

Ainda na microrregião do Pantanal, no Sudoeste do estado, Pedro Chaves garantiu R$ 11.198.750,00. Além das cidades citadas também estão englobadas Sidrolândia, Nioaque e Jardim.

Para o Cone Sul, o senador destinou R$ 10.170.000,00. A localização abrange sete municípios: Naviraí, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo, Itaquiraí, Japorã e Juti. Ao Norte de Mato Grosso do Sul, o senador liberou recursos de R$ 9.362.500,00. Na área se situa Coxim, Corguinho, Rochedo, Rio Negro, Jaraguari, Bandeirantes, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Alcinópolis e Paraíso das Águas.

À Campo Grande foram disponibilizados R$ 8.141.085,00 de recursos do senador Pedro Chaves. A cidade possui mais de 800 mil habitantes, quantidade que supera a população de Dourados (196.035), Corumbá (103.703) e Três Lagoas (101.791).

Compreendida por Amambai, Antonio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Caarapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru, a região Sul-Fronteira foi contemplada pelo senador com R$ 7.299.861,09. Por último e não menos importante a mesorregião Leste recebeu R$ 6.602.502,00 de recursos do senador.

Ao todo, em apenas dois anos de mandato, foram destinados R$ 102.192.237,09 de recursos destinados pelo senador Pedro Chaves a todo o estado. ” Meu desejo é fazer muito mais. Trabalhei muito para conseguir essas verbas para os municípios de Mato Grosso do Sul e quero continuar trabalhando ainda mais. Contém comigo”, declarou.

