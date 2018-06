Rumo ao hexa: datas e horários de jogos do Brasil até final

Com início na próxima segunda-feira (02), o caminho até o sexto título mundial da Seleção começa com o México nas oitavas de final

Após o final da fase de grupos nesta quinta-feira (28), o chaveamento da fase mata-mata da Copa do Mundo já foi definido. Enquanto de um lado ficaram 10 títulos de Mundiais, juntando os triunfos de Argentina, Brasil, Uruguai e França, no outro lado ficaram apenas dois, de Espanha e Inglaterra, e outras seleções que nunca conquistaram o maior título do futebol mundial, como é o caso da Dinamarca, Suíça, Suécia, Rússia, Colômbia e Croácia.

saiba mais Mata-mata da Copa do Mundo terá duelo de campeões mundiais

Veja os jogos das oitavas de final e o chaveamento da Copa

Veja quais são os jogos e horários das oitavas de final da Copa do Mundo

Brasil estreia rumo ao Hexa no dia em que o Bi completa 56 anos

Copa: Veja possíveis datas dos jogos do Brasil até a final

Foto: Matheus Riga / Terra

Após início fora do esperado contra a Suíça, em um empate por 1 a 1, e a vitória sofrida contra a Costa Rica por 2 a 0, a Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0 e carimbou a sua passagem para as oitavas de final da Copa com a primeira colocação do Grupo E. Com grande expectativa da torcida brasileira pela conquista do hexa, os 23 comandados de Tite começam a fase mata-mata contra o México, na próxima segunda-feira (02), às 11h, na cidade de Samara.