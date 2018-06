Jovens de periferia têm aulas de programação, empreendedorismo e inglês

turma do curso de programação em parceria com a Oracle

ONG Gerando Falcões lançou 2ª turma do curso de programação em parceria com a Oracle

Trinta jovens de comunidades do extremo leste de São Paulo assumiram compromisso com o Gerando Falcões no último sábado (9), na inauguração da nova turma do curso de programação, em parceria com o Programa Oracle Academy. O evento contou com a participação de diretores e demais funcionários da Oracle no Brasil e na América Latina, bem como a presença do fundador do GF Eduardo Lyra.

Durante um ano, os alunos inscritos aprenderão não só programação em tecnologia Oracle, como terão aulas de empreendedorismo e de inglês, cuja metodologia foi criada pela startup social Soul Bilíngue. Os jovens são moradores de comunidades e têm entre 14 e 18 anos. O objetivo é que, ao final do curso, os participantes sejam inseridos no mercado de trabalho, em parceria com empresas que apoiam a ONG.

“Nesta segunda fase do projeto, estamos dando a oportunidade a mais 30 jovens de Poá (SP) de serem empoderados pessoal e profissionalmente, e o interessante dessa formação é que os alunos da primeira turma atuarão como monitores, ajudando seus colegas com os conhecimentos adquiridos. Durante o curso, eles terão oportunidade de aprender ‘três línguas’: a linguagem de programação em Java, uma outra língua de vocalização, que é o idioma inglês, além da linguagem de negócios, com o empreendedorismo”, diz o vice-presidente de Inovação, Transformação Digital e Cloud da Oracle na América Latina, Fernando Lemos.

Para Andrea Velez-Greene, diretora regional para a América Latina do programa Oracle Academy: “Esses estudantes estão entrando em um projeto que irá lhes oferecer uma formação robusta em programação e ciências da computação justamente no momento em que é tão importante aprender tecnologia, pois há um mercado enorme no Brasil com muitas oportunidades de trabalho nesse setor”.

Jovens têm aulas de programação, empreendedorismo e inglês

