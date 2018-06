Gustavo Pessoa se despede da equipe Honda Racing Brasil e segue para carreira internacional

Piloto ganha projeção internacional no motocross após carreira marcada por muitas vitórias e dois títulos brasileiros, sempre com motocicletas Honda

São Paulo (SP) – Gustavo Pessoa é o mais novo representante brasileiro no Campeonato Mundial de Motocross. Após carreira marcada por muitas vitórias, incluindo os títulos nacionais das categorias MX2 (em 2017) e Júnior (2012), o piloto paulista se despede da equipe Honda Racing Brasil para buscar objetivos ainda maiores no cenário mundial do esporte.

“Eu cresci dentro da Honda, todas as minhas conquistas foram com as motocicletas Honda. Realizei um grande sonho, que era fazer parte da equipe oficial da fábrica no Brasil. Agora chegou o momento de focar em um outro sonho, que é disputar o Mundial”, explicou Pessoa.

“A oportunidade no Campeonato Mundial é fruto de muitos anos de trabalho aqui no Brasil. Além dos melhores equipamentos, a Honda sempre proporcionou estrutura de ponta e todas as condições para eu competir. Estou muito motivado para esta nova fase da minha carreira, espero representar o Brasil da melhor forma”, acrescentou o piloto.

A projeção internacional de Gustavo Pessoa é mais uma prova de que o investimento no esporte traz resultados, como mostra Odair Dedicação, gerente de Marketing e Competições da Honda.

“É muito gratificante para a Honda ter feito parte desta trajetória vitoriosa, que abriu portas para o piloto no Campeonato Mundial. O motocross brasileiro, sem dúvidas, sai ganhando com a conquista. Agradecemos o empenho do Gustavo Pessoa em todos estes anos representando a marca e desejamos muito sucesso na nova empreitada.”

