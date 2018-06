World Wine realiza special sale de 48 horas e oferece uma seleção especial de vinhos com descontos de até 60%

Destaque para os pontuados Quinta Vale Dona Maria DOC e Château du Taillan, com 35% e 40% de desconto, respectivamente. São Paulo, 29 de junho de 2018 – A World Wine, uma das maiores importadoras de vinhos do Brasil, realiza uma venda super especial até 23h59 do sábado, dia 30 de junho. A promoção é exclusiva para o site www.worldwine.com.br e televendas (capitais: 4003-9463; demais localidades: 0800 880 9463). Uma seleção especial de vinhos pode ser adquirida por grandes descontos, confira abaixo: Vinho tinto de Bordeaux Château Vieux Manoir, safra 2012, 750ml, de R$96,00 por R$52,80.

Vinho tinto chileno Viña Laroche Pinot Noir, safra 2016, 750ml, de R$77,00 por R$46,20.

Vinho tinto do Douro Quinta Vale Dona Maria DOC, safra 2012, 750ml, de R$471,00 por R$306,15 .

. Vinho tinto de Bordeaux Saint-Estèphe de Montrose, 750ml, de R$357,00 por R$178,50.

Vinho branco chileno Viña Laroche Sauvignon Blanc, safra 2015, 750ml, de R$77,00 por R$38,50.

Espumante francês Pierre Olivier Blanc de Blancs Brut Prestige, 750ml, de R$71,00 por R$46,15.

Champagne Esterlin “Exclusif” Brut, 750ml, de R$278,00 por R$166,80.

Vinho tinto de Bordeaux Château du Taillan, safra 2014, 750ml, de R$330,00 por R$198,00.

Vinho tinto espanhol Vinos Guerra Mencía, safra 2013, 750ml, de R$59,00 por R$23,60.

Fundada em 1999, a World Wine é uma das maiores referências na difusão da cultura do vinho no Brasil. Seu portfólio é repleto de grandes produtores do mundo todo, com mais de dois mil rótulos e lojas que reúnem qualidade, diversidade e sofisticação. Sua equipe especializada oferece aos clientes assessoria exclusiva para auxiliar na seleção de vinhos com sommeliers, consultores e atendentes experientes que estão sempre prontos para prestar o melhor atendimento nas lojas ou pelo televendas, em todo o Brasil, além de promover degustações, jantares harmonizados e cursos de vinhos, inclusive para grupos fechados e empresas. As compras também podem ser realizadas pelo site, onde os clientes tem acesso a mais informações sobre os produtos. #eumereçovinho #worldwine #vinho #euamovinho

facebook.com/worldwinebrasil

instagram.com/wordwine Informações para imprensa:

Suporte Comunicação

@suportecomunicacao

Tel.: 11 3035-3070

Thaís Vallim: tvallim@suportecomunicacao.com.br | ramal 148

Luana Canhadas: lcanhadas@suportecomunicacao.com.br| ramal 116