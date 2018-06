Fernanda Montenegro, Hilda Hilst e Tarsila do Amaral são destaques de lançamentos das Edições Sesc São Paulo para a FLIP 2018

Claude Lévi-Strauss, Zuza Homem de Mello, Sergio Amadeu da Silveira, Ivaldo Bertazzo e Sheila Schvarzman reforçam a lista da editora, que terá lançamentos, bate-papos e apresentações musicais durante o evento de Paraty

Entre 25 e 29 de julho, as Edições Sesc São Paulo participam da 16ª Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) levando várias atividades relacionadas ao seu catálogo. Serão dez lançamentos, além de encontros com autores, visita guiada ao centro histórico e apresentações musicais, tendo como principal endereço a Casa das Edições Sesc São Paulo, localizada no centro histórico de Paraty.

Fernanda Montenegro é a personalidade convidada a abrir o evento – que nesta edição homenageia a escritora Hilda Hilst -, ao lado da pianista, escritora e compositora Jocy de Oliveira. A atriz fará a leitura de um texto sobre Hilda Hilst e sua obra. Não casualmente Fernanda, Jocy, Hilda e Tarsila estiveram entre as “modernas” em seus tempos de jovens adultas. Mulheres ousadas em suas atividades, e por sua postura frente ao mundo.

Fernanda Montenegro estará presente em mais duas atividades durante o evento em Paraty: no dia 26, no Sesc Caborê, ela fará uma leitura de seu projeto “Nelson Rodrigues por ele mesmo”, às 19h. Já no dia 27, no Sesc Santa Rita, Fernanda irá realizar um bate-papo com Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, e autografar seu livro Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico, às 19h. Trata-se de um volume de 500 páginas e quase 700 fotos da vida artística e pessoal da artista, que página a página foi recordando e contando a sua história de muito trabalho e dedicação em mais de sete décadas nos palcos e diante das câmeras.

Dentre os destaques da programação da editora estão os lançamentos Fernando Lemos Hilda Hilst, do professor de literatura Augusto Massi em parceria com o fotógrafo português Fernando Lemos. A obra trata-se de um ensaio, em que o autor comenta o encontro entre Fernando Lemos e Hilda – que foi fotografada pelo poeta e fotógrafo em sua chegada ao Brasil.

Outra obra especial é Tarsila do Amaral: a modernista, da professora e ensaísta Nádia Gotlib. A autora traça a trajetória da artista plástica, debruçando-se sobre sua vida pessoal, sua formação artística e o circuito modernista. O livro aborda ainda o movimento Pau-Brasil e a Antropofagia, sem deixar de lado a postura da pintora em prol da diversidade e liberdade artística.

Nesta edição, outro destaque é a comunicação visual da casa, que irá trabalhar visualmente com três grandes nomes que fazem parte da programação de lançamentos. Fotografias da atriz Fernanda Montenegro, da escritora Hilda Hilst (1930-2004) e da artista plástica Tarsila do Amaral (1886-1973), superampliadas, foram distribuídas nas paredes de seu interior.

Livraria

A casa ainda contemplará um espaço para a venda de grande parte dos livros disponibilizados no catálogo da editora, assim como todos os lançamentos da programação com desconto exclusivo para os cinco dias de evento.

Ilha digital

Em formato de ilha e com diversos dispositivos de leitura, cada um contendo todos os títulos digitais do catálogo, este espaço da casa não só possibilita o incentivo à experimentação de seus recursos e aplicativos, como também apresenta um infográfico que explica o processo de aquisição de um e-book por meio de uma vídeo-animação. Além dos títulos exclusivos digitais, os livros convertidos em e-book já estão disponíveis nas principais lojas virtuais ou aplicativos.

Confira abaixo a programação completa das Edições Sesc São Paulo durante os cinco dias de evento:

Dia 26/7 – quinta-feira

11h – Lançamento do livro Patrimônio colonial latino-americano

Bate-papo com o professor e autor Percival Tirapeli sobre sua extensa pesquisa que resultou neste livro ricamente ilustrado que abrange três séculos de arte e arquitetura colonial, seguido de sessão de autógrafos e visita guiada pelo centro histórico de Paraty.

13h30 – Lançamento do livro digital A democracia no mundo digital: história, problemas e temas

O professor e autor Wilson Gomes conversa com Sergio Amadeu da Silveira, sociólogo e organizador da coleção Democracia Digital, acerca da construção da ideia de democracia eletrônica e digital, passando por temas como crise de representação política, transparência, esfera pública, circulação de informações, participação e deliberação.

16h30 – Lévi-Strauss

Bate-papo com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha sobre a biografia (escrita pela historiadora francesa Emmanuelle Loyer), de um dos antropólogos mais influentes do seu tempo, um pensador que enxergava na diversidade cultural um dos maiores bens da humanidade.

19h30 – Copacabana: a trajetória do samba-canção (1929 – 1958)

O jornalista Zuza Homem de Mello fala sobre seu livro, que documenta a história do samba-canção, desde seu surgimento no teatro de revista, até o advento da bossa nova. A conversa será ilustrada musicalmente pelo duo Lívia Nestrovski e Fred Ferreira, e será seguida de sessão de autógrafos.

Dia 27/7 – sexta-feira

11h – Lançamento do livro digital O comum entre nós: da cultura digital à democracia do século XXI

O jornalista e autor do livro, Rodrigo Savazoni e o sociólogo Sergio Amadeu da Silveira, conversam sobre o terceiro volume da coleção Democracia Digital, que investiga a construção da ideia de commons (ou bens comuns, na tradução sugerida pelo autor) a partir da expansão das redes digitais de conexão, no fim dos anos 1990.

13h30 – Lançamento do livro Fases da vida: da gestação à puberdade

Após a trilogia “Reeducação do Movimento” o pesquisador, educador e coreógrafo, Ivaldo Bertazzo lança Fases da vida em um bate-papo com a médica Graziela Moreto e com o professor João Batista Freire, sobre assuntos abordados no livro, seguido de sessão de autógrafos.

16h30 – Lançamento do livro Violão-canção: diálogos entre o violão solo e a canção popular no Brasil

Bate-papo com o músico Chico Saraiva sobre sua pesquisa acerca da alternância de papéis do violão, ora como instrumento solista, ora como acompanhador do canto, seguido de show do autor com o gaitista Vitor Lopes e sessão de autógrafos.

ATIVIDADE NO SESC PARATY – UNIDADE SANTA RITA

19h – Lançamento do livro Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico

Bate-papo com Fernanda Montenegro e Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, sobre o livro organizado pela própria atriz que reúne imagens que contam a sua trajetória pessoal e profissional.

Dia 28/7 – sábado

11h – Lançamento do livro Espaço em obra: cidade, arte, arquitetura

Bate-papo entre o arquiteto e autor do livro, Guilherme Wisnik e a artista Giselle Beiguelman sobre os desafios do urbanismo e as relações entre arte e arquitetura, seguido de sessão de autógrafos.

13h30 – Lançamento dos livros Nova história do cinema brasileiro – volumes 1 e 2

Bate-papo com Sheila Schvarzman, uma das organizadoras do livro, e Luciana Araújo, autora de texto, sobre a história do cinema nacional desde o início do século XX até a atualidade, seguido de sessão de autógrafos.

16h30 – Lançamento do livro Fernando Lemos Hilda Hilst

Bate-papo com o professor de literatura Augusto Massi, sobre o livro que apresenta o primeiro ensaio fotográfico da poeta Hilda Hilst feito por Fernando Lemos no Brasil, logo após sua chegada de Portugal. Um ensaio de autoria de Massi comenta esse encontro, somando-se a colagens feitas por Fernando sobre as fotos originais. O ensaio explora a trajetória de Fernando como poeta e fotógrafo, a produção de Hilda como jovem poeta e o encontro entre os dois.

19h30 – Lançamento do livro Tarsila do Amaral: a modernista

A professora e autora Nádia Gotlib fala sobre a biografia dessa destacada artista do modernismo brasileiro, seguida de sessão de autógrafos.

Dia 29/7 – domingo

11h – Intercâmbios da Língua Portuguesa

Organização: Câmara Brasileira do Livro, por meio de sua Comissão para Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa (CPCLP)

Essa mesa reúne profissionais que atuam na promoção da língua portuguesa junto aos países e comunidades que falam esse idioma. Com Paula Alves de Souza, bacharel em Relações Internacionais pelo Richmond College, mestre em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science e atual Diretora do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores, que abordará a agenda brasileira de promoção da língua portuguesa no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; Lúcia Riff, agente literária que representa mais de 50 autores brasileiros e seus herdeiros, falará sobre o seu trabalho de gestão do capital literário de alguns dos nossos principais escritores; Rosana Weg, Doutora em Letras Clássicas pela USP, sócia e editora editorial da Kapulana, falará sobre a publicação de autores africanos, de língua portuguesa, no Brasil; Leonardo Tonus, professor da Paris-Sorbonne IV e criador do projeto Printemps Littèraires, tratará de alguns cenários para a divulgação de escritores brasileiros contemporâneos no mundo. Mediação: Francis Manzoni, coordenador editorial nas Edições Sesc e coordenador da Comissão para Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa, da Câmara Brasileira do Livro.

:: Casa Edições Sesc São Paulo| R. Marechal Santos Dias (R. da Matriz), 43 – Paraty/RJ

:: Sesc Paraty – unidade Santa Rita | R. Dona Geralda, 15 – Paraty/RJ

:: Sesc Paraty – unidade Caborê | Av. Octávio Gama, 1709 – Paraty/RJ

FLIP 2018

Com curadoria de Josélia Aguiar, a FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty chega à sua 16ª edição discutindo a obra de Hilda Hilst (1930-2004). Paulista de Jaú, Hilda escreveu poesia, ficção, teatro e crônica, tendo construído uma obra singular em língua portuguesa na segunda metade do século 20 em torno de temas como o amor, o sexo, a morte, Deus, a finitude das coisas e a transcendência da alma.

SOBRE AS EDIÇÕES SESC SÃO PAULO

Segmento editorial do Sesc, as Edições Sesc São Paulo têm o intuito de expandir o campo de ação da instituição, atendendo a um público cada vez mais amplo. Seu catálogo abrange diversas áreas do conhecimento, com ênfase em artes e ciências humanas, tendo a programação artístico-cultural e educativa do Sesc como uma das principais fontes de conteúdos da editora. Além dos títulos impressos, a editora também publica e-books.

