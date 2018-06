Festival de Inverno de Maresias começa com atrações para toda a família

Realizado nos finais de semana de julho, evento estreia na próxima sexta-feira, dia 6, com entrada gratuita, shows, oficinas e outros destaques

Que tal unir diversão, cultura e praia durante as férias escolares de julho? O Festival de Inverno de Maresias Jazz & Blues tem tudo isso e muito mais. Realizado entre os dias 6 e 29 de julho, das 15h à meia noite, na Arena Maresias, a atração oferecerá várias atividades gratuitas para toda a família.

Os visitantes poderão aproveitar o espaço beira mar para se divertir com brinquedão para crianças, food park que oferece nove variedades gastronômicas, apresentações artísticas, feira de artes, arena esportiva, filmes infantis e, ainda, terão à disposição uma área exclusiva para os animais de estimação brincarem. O festival é uma iniciativa da Associação de Pousadas e Hotéis de Maresias (APHM), da Somar (Sociedade Amigos de Maresias) e da Prefeitura Municipal de São Sebastião (PMSS).

A programação musical reúne sempre uma apresentação com repertório de jazz e blues no palco principal às 20h00, além de um luau acústico com fogueira às 22h00. No dia 6 de julho, a banda Nova Nota estreia e o luau fica por conta do grupo Soul Índio. No sábado, é a vez da banda George Moon tocar no palco principal e o luau será do grupo Cebolitos. As bandas Nova Nota e Soul Índio se apresentam novamente no domingo nos palcos principal, às 15h00, e luau, às 17h00, respectivamente. Outro destaque do primeiro final de semana, é a apresentação do Circo Navegador, sábado, dia 7 de julho, a partir das 16h00.

Quem visitar a Arena Maresias terá ainda a oportunidade de aprender mais sobre artesanato e meio ambiente com as oficinas oferecidas pela organização às 15h00 nas sextas e sábados, e nos domingos às 10h00. Durante a primeira semana, a programação começa com Artes em Cores na sexta-feira, compostagem no sábado e no domingo embalagem em reciclados.

De acordo com Niuara Tedesco, presidente da APHM, a variedade de atrações é um dos principais diferenciais do evento. “A cada ano trabalhamos para aumentar o leque de opções, trazendo cultura e muitas atividades para os visitantes. Quem frequenta Maresias no inverno terá ainda mais motivos para se divertir”, diz.

Os participantes do Festival de Inverno poderão assistir todos os jogos decisivos da Copa do Mundo em um telão até a final, no dia 15 de julho. A Arena Maresias conta ainda com um acesso exclusivo para a praia, duchas e espaço para descanso.

​ Circo Navegador, atração do próximo sábado

Serviço

“Festival de Inverno de Maresias”

Local: Arena Maresias. Av. Francisco Loup, nº 1131, entrada 8

Data: todas as sextas, sábados e domingos de 6 a 29 de julho

Entrada: gratuita

Estrutura coberta

Programação sextas e sábados

13h00 às 24h00 – Food Park

15h00 às 22h00 – Áreas kids, pet, esporte e feira de artesanato

15h00 às 16h00 – Oficinas

16h00 às 18h00 – Apresentações

18h00 às 20h00 – Cine Lounge

20h00 às 22h00 – Show

22h00 às 24h00 – Luau acústico

Programação aos domingos

10h00 às 22h00 – Food Park

10h00 às 17h00 – Áreas kids, pet, esporte e feira de artesanato

10h00 às 11h00 – Oficinas

11h00 às 13h00 – Apresentações

13h00 às 15h00 – Cine Lounge

15h00 às 17h00 – Show

17h00 às 19h00 – Luau acústico

Sobre a APHM

Fundada na década de 90, a Associação de Pousadas e Hotéis de Maresias reúne os empresários do ramo hoteleiro local, buscando trabalhar a imagem do bairro, otimizar compras e negociações dos associados, fomentar eventos locais e intervir em busca de melhorias para a praia. Atualmente, a entidade conta com 27 estabelecimentos associados, que, juntos, representam mais de 60% dos 3 mil leitos disponíveis em Maresias.

Saiba mais sobre a APHM e seus associados. Acesse: www.praiademaresias.com.br.

