ZEISS leva sistema exclusivo e inovador de refração ao Congresso Sul Brasileiro de Oftalmologia

O Grupo ZEISS, referência mundial no setor de óptica e optoeletrônica, participa do XIV Congresso Sul-Brasileiro de Oftalmologia e 43º Congresso da Associação Paranaense de Oftalmologia, durante os quais apresenta a exclusiva e inovadora Aberrometria Refratométrica Digital (ARD), procedimento realizado por meio de um sistema de quatro equipamentos interligados: i.Profiler®plus, Visuphor 500, Visuscreen 100 e i.Com (aplicativo para iPad). Voltado à comunidade médica e acadêmica medicinal, os Congressos acontecem de 28 a 30 de junho, no Expo Unimed Curitiba, em Campo Comprido – Curitiba (PR).

A ARD oferece ao médico um novo e incomparável padrão de qualidade para um dos procedimentos oftalmológicos mais comuns: a refração, que mede a necessidade de grau do paciente. Em apenas 60 segundos, o equipamento fornece quatro exames com extrema precisão: aberrômetro ocular, que mapeia alterações ópticas e imperfeições peculiares nos olhos de cada paciente; o auto refratômetro, que identifica a acuidade visual e o grau de óculos do paciente; o topógrafo corneano ATLAS, que aprimora a previsibilidade no cálculo de lentes intraoculares; e o queratômetro, que aponta o grau de desfocagem do olho, determinando assim quais os valores astigmáticos a corrigir.

O passo seguinte é o aperfeiçoamento da prescrição no Visuphor 500 e no Visuscreen 100, que automaticamente trocam informações com o i.Profiler®plus. Em uma refração com cilíndrico cruzado, por exemplo, este processo leva em torno de cinco minutos. Com este procedimento o médico passa a ter um diagnóstico clínico mais ágil, profundo e de altíssima precisão.

Todos os dados refratométricos são automaticamente impressos em formato de QRCode e armazenados no servidor i.Com. Com a receita gerada, os clientes poderão ir diretamente às Óticas, onde podem encontrar o i.Terminal®, equipamento que calcula até sete medidas do rosto, dos olhos e da armação (DNP, DP, ALT, distância vértice, ângulo pantoscópico, ângulo panorâmico, e os dados completos da armação escolhida e do rosto do paciente) com precisão de até 0,01mm, o que o torna 84% mais exato que os processos de medição manual. Em poucos segundos, são realizados todos os cálculos da centralização pupilar com alta precisão e de forma automática.

O fluxo ARD no consultório médico oftalmológico e as medidas do i.Terminal tomadas na ótica dão origem às lentes com tecnologia i.Scription, que obtêm uma prescrição com mais precisão. O sistema proporciona uma solução de lente individualizada e com melhor adaptação, o que melhora em até 40% a adaptação aos óculos. Dessa forma, se o paciente for diagnosticado com -0.23 graus de miopia, a receita será exatamente essa e não -0.25, como acontece normalmente.

“Desenvolvemos um sistema completo e ultra tecnológico, que acompanha o paciente do início ao fim, garantindo que tanto o diagnóstico quanto a produção das lentes sejam adequados e precisos, proporcionando adaptabilidade, conforto e bem-estar ao consumidor, e segurança e praticidade ao oftalmologista e ao profissional óptico”, explica o gerente Comercial Fernando Figueiredo, da ZEISS.

Sobre a ZEISS

O Grupo ZEISS é líder e referência internacional no setor da óptica e optoeletrônica. O grupo desenvolve e distribui equipamentos para fabricação de semicondutores, tecnologia de medição, microscópios, tecnologia médica, lentes para óculos, câmeras cinematográficas e fotográficas, binóculos e planetários.

A companhia alemã atua em mais de 40 países, com cerca de 40 unidades de produção, mais de 50 centros de assistência e distribuição e aproximadamente quatro centros de pesquisa e desenvolvimento. Nos mercados de soluções industriais, soluções em pesquisa, tecnologia médica e óptica para o consumidor, vem contribuindo para o progresso tecnológico e melhorando a qualidade de vida de muitas pessoas há 170 anos. A multinacional foi fundada em 1846 na cidade de Jena e, atualmente, sua sede fica em Oberkochen, na Alemanha. Estabelecida no Brasil desde 2005, a ZEISS Vision Care, pertencente ao grupo da multinacional alemã, tem sede com planta fabril em Petrópolis, Rio de Janeiro e mais de 11 filiais pelo país, empregando diretamente 750 pessoas.

Como um dos maiores fabricantes de lentes para óculos do mundo, a ZEISS é sinônimo de conforto visual máximo, qualidade e tecnologia. Além disso, as lentes cinematográficas e fotográficas, os binóculos, microscópios, lunetas de observação, sistemas de mira para simuladores de voo da ZEISS oferecem aos usuários a mais alta qualidade óptica e, com isso, momentos inesquecíveis. Para conhecer mais, acesse ou acompanhe também as novidades e dicas para a saúde ocular e lentes oftálmicas pelos canais:

