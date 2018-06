COPA #Dia17: Mbappé dá show e Cavani decide; Messi e CR7 estão fora

Primeiro dia de oitavas de final teve eliminações de Argentina e Portugal; dupla que tem polarizado prêmio de melhor do mundo é eliminada e outra, brilha LANCE!

PROTAGONISTA DA VITÓRIA

Apesar dos muitos gols na partida, a vitória francesa teve um protagonista: Mbappé. Autor de dois tentos no embate, além de ter sofrido o pênalti do primeiro, o atacante de 19 anos, companheiro de Neymar no PSG, desequilibrou a zaga adversária e foi eleito o melhor em campo.

DESPEDIDAS

Após a eliminação para a França, Mascherano e Biglia anunciaram que não jogarão mais pela seleção da argentina. O Jefito, que vestiu a camisa albiceleste por 15 anos, confirmou a despedida ainda na beira do campo. Por outro lado, Aguero declarou que continuará à disposição. Messi ainda não se pronunciou.

VAGA SUADA

Assim como a França, o Uruguai encontrou dificuldades para avançar. Diante de Portugal, a equipe sul-americana precisou se segurar até o último minuto. O triunfo aconteceu com dois gols de Cavani, carimbando assim um lugar na fase seguinte com o placar de 2 a 1. O atacante foi eleito o melhor jogador em campo no duelo.

TABU MANTIDO

Os dois principais jogadores do futebol mundial se despediram da Copa da Rússia neste sábado. Messi e Cristiano Ronaldo deixam o país sem quebrar incrível tabu: nunca marcaram gols em etapas de mata-mata da competição. Dá para acreditar?

PRIMEIRO CONFRONTO DEFINIDO

Com as classificações de França e Uruguai, o primeiro duelo das quartas de final da Copa já está confirmado. Na sexta-feira, as duas equipes medirão forças por um lugar na semifinal. O jogo será disputado em Nizhny Novgorod, às 11h (de Brasília).

O DIA DA SELEÇÃO

Com duelo marcado para segunda-feira, diante do México, a Seleção Brasileira trabalhou pela última vez em Sóchi antes do compromisso válido pelas oitavas. Em treinamento fechado para a imprensa, Tite ensaiou a equipe com privacidade. Após o treino, a delegação deixou a concentração e viajou para Samara, palco do confronto. Nele, Tite terá Danilo de volta como opção para a lateral-direita. Marcelo, por outro lado, ainda está em observação e é dúvida.

CRAQUE 100%

Camisa 10 e principal referência da Seleção Brasileira, Neymar, enfim, está 100% recuperado da lesão sofrida no pé direito. De acordo com o planejamento da comissão técnica, o atacante atingirá seu auge diante do México, no confronto válido pelas oitavas de final.

PROBLEMA PARA OSÓRIO

Adversário do Brasil nas oitavas, o México enfrenta um grande problema na preparação para o jogo. De acordo com o jornal “El Universal”, a seleção de Osório sofre com uma epidemia de gripe. Até mesmo o treinador foi afetado. Durante o jogo contra a Suécia, o comandante foi visto várias vezes passando um lenço no nariz.

PÁREO DURO

A Espanha não espera ter facilidade para vencer a Rússia, às 11h deste domingo, pelas oitavas de final. Em entrevista coletiva, o meia David Silva disse que será tão complicado quanto enfrentar o Brasil: “Quando estamos nas oitavas de final de uma Copa, qualquer rival é complicado. A Rússia vai ser muito difícil, tão difícil quanto jogar contra o Brasil”.

PACIÊNCIA É A CHAVE

No outro jogo deste domingo, Croácia e Dinamarca disputam mais uma vaga nas quartas. Favorito no confronto, o técnico croata Zlatko Dalic acredita que, para avançar, o mais importante é ter calma: “Será preciso paciência. A Dinamarca é uma equipe disciplinada, organizada, que não se descontrola”.

CONFIRA A AGENDA DE JOGOS DESTE DOMINGO (1/7)

11h – Espanha x Rússia, em Moscou- oitavas de final

15h – Croácia x Dinamarca, em Nizhny Novgorod – oitavas de final