EXTRA TEM OFERTAS EXCLUSIVAS NO APLICATIVO PARA OS TORCEDORES BRASILEIROS COMEMORAREM A CLASSIFICAÇÃO

Para comemorar junto com os torcedores brasileiros e ajuda-los a preparar a festa para mais uma partida, o Extra faz uma ação exclusiva no aplicativo de seu programa de fidelidade. Clientes cadastrados no Clube Extra terão ofertas especialmente selecionadas para a ocasião que deverão ser ativadas no app e terão validade de dois dias – domingo e segunda-feira (1º e 2 de julho).

Ao escolher as ofertas preferidas dentro da funcionalidade “Meu Desconto”, as compras poderão ser feitas em todas as lojas de hipermercados e supermercados da rede no Brasil, além do Mini Extra e do e-commerce da marca (www.extra.com.br/alimentos). Para quem não é cliente Clube Extra, basta baixar o aplicativo, disponível para os sistemas Android e iOS, e realizar o cadastro gratuitamente antes de passar no caixa para aproveitar as oportunidades.

Confira algumas das ofertas que estarão disponíveis no aplicativo:

· Todos os vinhos com 30% de desconto (limitado a 12 unidades)

· Todas as cachaças com 30% de desconto (limitado a 12 unidades)

· Todas as cervejas especiais com 25% de desconto (limitado a 48 unidades)

· Queijos especiais (Gouda, Parmesão, Esferico, Gorgonzola) com 30% de desconto (limitado a 5 kg)

· Aperitivos (amendoim e castanhas) com 30% de desconto (limitado a 20 unidades)

· Bandeiras, cornetas e capas com 40% de desconto (limitado a 20 unidades)

· Pipoqueira Britania com 20% de desconto (limitado a 2 unidades)