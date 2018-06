Produção mundial de café robusta aumenta 12% e atinge volume de 62 milhões de sacas na safra 2017-2018

Em termos globais, a produção de café atingirá volume de 160 milhões de sacas, sendo 61% de arábica e 39% de robusta

A produção mundial de café no ano-safra 2017-2018 está estimada em 159,66 milhões de sacas de 60kg, das quais 97,43 milhões de sacas serão de café arábica e 62,24 milhões de sacas de café robusta. Esses números demonstram que haverá uma pequena redução da produção de café arábica de 4,6%, em relação ao período anterior, que foi compensada pelo aumento de 12,1% no volume de café robusta, o que resultou em acréscimo de 1,2% da safra total. Ainda assim, a produção mundial do ano-safra 2017-2018 será inferior ao consumo mundial em torno de 254 mil sacas, o qual está estimado em 159,92 milhões de sacas

Em relação especificamente ao mês de abril de 2018, as exportações mundiais totalizaram 10,18 milhões de sacas, que representaram aumento de 7,1% em relação ao total exportado em abril de 2017. Esses números de produção, consumo e exportação de café e outras análises do setor em nível mundial constam do Relatório sobre o mercado de Café – maio 2018, da Organização Internacional do Café – OIC.

