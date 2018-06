5 dicas para deixar sua casa mais aquecida no inverno

Saiba como aquecer sua casa com medidas práticas sem aumentar o gasto de energia

Oficialmente, o inverno começa no dia 21 de junho, mas as temperaturas já estão caindo em diversas regiões do país. Nesses dias mais frios, que geralmente chegam sem avisar, nada é mais chato (e até perigoso para a sua saúde!) do que entrar em casa no fim do dia e encontrar um ambiente gelado.

Como no Brasil as residências no geral não são preparadas com sistemas de aquecimento, mesmo nas cidades serranas, separamos algumas dicas para você combater o frio dentro de casa sem usar calefação.

Aproveite a luz do sol a seu favor

Abrir as cortinas e persianas é uma das formas mais eficientes para ajudar no aquecimento. O vidro das janelas permite a entrada e absorve os raios solares, esquentando o ambiente rapidamente.

Não importa se o sol bate no cômodo no período da manhã ou à tarde, o importante é que os raios possam entrar sem obstáculos. Mas lembre-se de fazer o processo contrário assim que o sol se pôr – fechar todas as cortinas e persianas nesse horário evita que o calor absorvido seja dissipado.

Invista em tecidos grossos para cortinas e blackouts

Depois de aquecer as áreas com calor solar, é preciso mantê-lo dentro de casa pelo maior tempo possível. Para te ajudar nesse processo, substitua as cortinas leves por cortinas de tecidos mais grossos e escuros ou com blackout. Cores mais fortes retêm mais calor e oferecem um conforto térmico visual.

Abuse dos têxteis!

Aposte nas mantas, almofadas e capas de sofás de materiais mais quentes, como o veludo ou o tricô, por exemplo. Além de deixarem sua casa muito mais acolhedora, eles ainda ajudam a conservar as altas temperaturas.

Como grande parte do calor é perdida pelo chão, geralmente por conta dos azulejos, tapetes e carpetes garantem um isolamento extra para o piso. Caso esteja construindo ou reformando sua casa, dê preferência aos assoalhos de madeira, que são mais quentes do que os pavimentos de mármore.

Utilize mais o forno

A época do frio está sempre relacionada à comida! Aproveite o inverno para intensificar a produção de bolos, carnes e pães assados no forno. Refeições quentes proporcionam mais conforto e o calor do forno ainda pode ser aproveitado para aquecer a casa.

Isole portas e janelas

Uma outra opção simples para manter a temperatura mais alta é o isolamento de frestas. Com o tempo, a vedação de portas e janelas fica comprometida e faz com que o escape de calor e entrada de frio seja mais frequente.

Esse problema pode ser facilmente resolvido com fitas auto adesivas encontradas em hipermercados ou lojas de produtos para construção. A aplicação delas nas esquadrias evita a circulação de ar frio e acaba com barulhos incômodos.

Com todas essas orientações, só faltam as camadas de roupas confortáveis e as bebidas quentes para garantir um inverno muito mais aconchegante em família!

