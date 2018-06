Atento anuncia Dimitrius de Oliveira como novo Presidente da Regional Brasil

O comunicado fortalece a posição de liderança da Atento no País, principal mercado na América Latina, em que já responde por 24,7% de market share

SAO PAULO, 29 de junho de 2018 – A Atento S.A. (NYSE: ATTO), maior provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios na América Latina e uma das cinco líderes mundiais em seu setor, anuncia a chegada de Dimitrius de Oliveira como novo presidente da Regional Brasil e membro do Comitê Executivo da companhia a partir de 02 de julho.

Dimitrius de Oliveira acumula mais de 20 anos de experiência, nos quais atuou com tecnologia e serviços, liderando áreas de pós-vendas, vendas e operações em empresas multinacionais, como Atento, Avaya, Ericsson, Nokia, Siemens, Genesys e Contax. No último ano, exerceu a função de vice-presidente de operações da Mutant, antiga Genesys Prime – provedora líder em digital customer experience solutions no Brasil. Antes de ingressar na Mutant, Oliveira atuou como diretor-comercial global da Atento e, posteriormente, como vice-presidente multisetor do Brasil no período de 2015 a 2017. Ele retorna à Atento para expandir a posição de liderança da companhia no País, avançar na evolução de sua oferta de valor e consolidar sua posição como parceira estratégica para as empresas que enfrentam processos de transformação digital.

“Estamos entusiasmados por trazer ao board Dimitrius de Oliveira para liderar nossa principal operação. Sua profunda experiência em tecnologia e serviços será um grande trunfo para acelerar a expansão de nossos negócios digitais e fortalecer nossa posição de liderança no Brasil – o maior mercado da América Latina, em que somos líderes absolutos com 24,7% do market share”, declara Alejandro Reynal, CEO Global da Atento. “Com sua trajetória de sucesso e carreira consolidada em nosso setor, o executivo enriquecerá ainda mais nosso corpo diretivo no Brasil, fornecendo aos nossos clientes a melhor oferta de experiência do consumidor e direcionando a transformação digital da nossa indústria no País”, destaca Reynal.

“Eu me sinto muito honrado com a oportunidade de liderar as operações e o time da Atento no Brasil, provedora número um de serviços e soluções de experiência do consumidor em nosso país”, afirma Oliveira. “Estou ansioso para trabalhar com o grupo de profissionais mais talentoso e comprometido do setor, bem como agregar valor a nossos clientes no atual ambiente de negócios cada vez mais digitalizado”, complementa o novo presidente.

O executivo é formado em engenharia, com especialização em desenvolvimento e liderança da organização com foco no cliente, pela na Harvard Business School; MBA em Marketing pela ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing; e especialização em Liderança pela Business School São Paulo.

Oliveira chega para substituir Mário Câmara, que deixou a função ocupada como presidente desde 2016.