Convite à Imprensa: Inauguração do Terminal Ferroviário de Chapadão do Sul

A Rumo convida para o evento de lançamento das novas instalações do terminal ferroviário de Chapadão do Sul, fruto de investimentos em parceria com a ECTP (Engelhart Commodities Trading Partners). A inauguração acontece na próxima quarta-feira, dia 4 de julho, às 15h (no fuso do Mato Grosso do Sul) e conta com a participação de autoridades e lideranças das Companhias.

O Terminal fica na Rodovia MS 306, S/N, Km 120, Faz. São Pedro I, zona rural de Chapadão do Sul. Favor confirmar presença até dia 3/7.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO