Marzagão (GO) – Está tudo pronto para a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM para motocicletas. As disputas terão como palco a cidade de Marzagão, em Goiás, neste final de semana (30 de junho e 1º de julho), com a presença dos principais pilotos do cenário nacional da modalidade. O acesso é gratuito ao público na base do evento, o Centro Cultural da cidade. Goiás volta ao calendário do Brasileiro de Enduro FIM após 16 anos. O roteiro da prova de Marzagão soma 35 quilômetros, sendo que os competidores completarão três voltas no circuito por dia, formado por 90% de trilhas. O percurso inclui três especiais (trechos cronometrados). O Cross Teste Yamaha (de 3 km, rápido e sinalizado), o Enduro Teste ASW (de 5,1 km, com pontos estreitos e de difícil ultrapassagem) e o Enduro Teste Rinaldi (de 3,9 km, repleto de subidas e descidas técnicas). “Eu pude caminhar nas especiais e estão muito bem montadas. Tem cascalho, pedra e terreno acidentado, sem dúvidas a parte física vai contar muito. Estou animada, será bem o tipo de prova que eu gosto”, continuou Bárbara. Ela está em segundo lugar na briga pelo título da temporada na EFeminina. As disputas terão categorias direcionadas aos pilotos locais e também somam pontos para a Copa Cerrado de Enduro FIM. Líderes – Confira os atuais líderes do Campeonato Brasileiro: Bruno Crivilin (classes Enduro GP e E1 / equipe Orange BH KTM Racing), Júlio Ferreira (E2 / Honda Racing), Rômulo Bottrel (E3 / Yamaha O2 BH Racing), Anderson da Luz (E4), Patrik Capila (EJúnior / Yamaha O2 BH Racing), Maiara Basso (EFeminina / KTM Sacramento), Nielsen Bueno (E35 / Husqvarna), Fernando Teixeira de Carvalho (E40 / Q4), Laurindo Filho (E45), Marcos Benvenutti (E50 / Sócramento) e Gabriel Bellaver (EAmador / Sócramento). O Brasileiro de Enduro FIM 2018 é patrocinado por Rinaldi, Yamaha, ASW, Tech Ride, Edgers, MR Pro Braces, Jeri Aventure Ride, KTM Sacramento, O2BH Yamaha, Motorex e Sig Visual. Programação* – 5ª etapa do Brasileiro de Enduro FIM

Base do evento: Centro Cultural de Marzagão (GO)

Acesso gratuito ao público

Inscrições: www.brasileirodeenduro.esp.br/inscricao 30/6 – Sábado

8h – Abertura da secretaria de prova

Das 8h às 9h50 – Vistoria Técnica / Abertura do Parque Fechado

9h30 – Briefing 10h – Largada dos dois primeiros pilotos

16h – Término das atividades no dia

20h – Divulgação dos resultados oficiais do dia no Clube Municipal 1/7 – Domingo 8h – Largada dos dois primeiros pilotos

15h – Término das atividades no dia

17h – Divulgação dos resultados oficiais no Centro Cultural. * A programação está sujeita a alterações.

