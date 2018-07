Sale de Inverno L’Occitane en Provence traz produtos a preços especiais

De itens corporais a produtos da linha Casa, a marca oferece descontos imperdíveis de 29 de junho até 9 de julho

São Paulo, junho de 2018 – A L’Occitane en Provence trará, de 29 de junho até 9 de julho, produtos a preços especiais em sua Sale de Inverno.

Descontos de até 50% estarão disponíveis em lojas físicas e no e-commerce da marca francesa de cosméticos, até quando durarem os estoques.

Produtos da linha Casa, como a Vela Lavanda Perfumada e a Água Perfumada Para Ambiente Aromacologia estarão com até 30% de desconto. Os itens corporais da marca também contarão com preços especiais, mediante disponibilidade de estoque.

Confira abaixo algumas ofertas:

Sale e-commerce (br.loccitane.com) e lojas físicas

EDT Boas Festas 17 75ml – 50% – de R$ 245,00 por R$ 123,00

Vela Lavanda Perfumada 100g – 30% – de R$ 139,00 por R$ 98,00

Leite Corporal Rosas Reines en Rouge 250ml – 30% – de R$ 149,00 por R$ 105,00

Gel Creme Corporal Verbena Edição Limitada 150ml – 30% – de R$ 159,00 por R$ 112,00

Máscara Facial Purificante Pivoine Flora 6ml – 30% – de R$ 25,00 por R$ 18,00

Água Perfumada Para Ambiente 500ml – 30% – de R$ 159,00 por R$ 112,00

Sabonete Bonne Mère Pêssego 100g – 50% – de R$ 26,00 por R$ 13,00

Creme Corporal Boas Festas 17 200ml – 50% – de R$ 229,00 por R$ 115,00 Sabonete Líquido Rosas Reines em Rouge 250ml – 30% – de R$ 95,00 por R$ 67,00

Creme de Mão Verbena Edição Limitada 6 ml – 30% – de R$ 45,00 por R$ 32,00

Máscara Facial Hidratante Pivoine Flora 6ml – 30% – de R$ 25,00 por R$ 18,00

Máscara Facial Noturna Pivoine Flora 6ml – 30% – de R$ 25,00 por R$ 18,00

SAC L’Occitane en Provence

0800 171 272 | www.loccitane.com.br

Sobre a L’Occitane en Provence

Fundada em 1976, na região da Provence, França, a L’Occitane en Provence é pioneira no uso de óleos essenciais naturais e de manteiga de karité como base para a elaboração de cosméticos. Desde 1995 no mercado brasileiro, presente em mais de 90 países com cerca de 2 mil lojas no mundo, a marca conta hoje com mais de 100 lojas físicas – sendo três delas flagships em praças selecionadas (MorumbiShopping e Shopping Iguatemi São Paulo e Shopping Pátio Higienópolis), entre outros pontos de venda entre farmácias e perfumarias, além de estar presente com amenities em hotéis e pousadas selecionadas. O país também foi o primeiro do mundo a receber um Spa L’Occitane, hoje com cinco endereços que promovem tratamentos cosméticos de bem-estar transmitindo toda a essência da Provence.

www.loccitane.com.br

instagram.com/loccitane | facebook.com/loccitane.brasil | youtube.com/LOCCITANEBrasil

#loccitanebr #historiasverdadeiras #loccitaneenprovence

Informações à imprensa:

MktMix Assessoria de Comunicação| www.mktmix.com.br

Gabriella Leite | gabriella.l@mktmix.com.br | (11) 3060-3640 ramal 3657

Luiza Cavalcanti | luiza@mktmix.com.br | (11) 3060-3640 ramal 3698