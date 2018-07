Agenda – 02.07.2018 – Sessão Solene “20 anos da Fundect”

Prezados,

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza, a partir das 19h desta segunda-feira (2), sessão solene para celebrar os 20 anos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect). O evento, proposto pelo deputado Onevan de Matos (PSDB), será no Plenário Deputado Júlio Maia e é aberto ao público e imprensa.

