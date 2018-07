FNDE divulga vencedores do Concurso Literário “Faça parte dessa história”

Todas as etapas de ensino da educação básica foram contempladas

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) divulgou nesta sexta-feira, 29, os vencedores do concurso literário “Faça parte dessa história”. Com mais de 4 mil obras inscritas, o concurso selecionou os maiores talentos das escolas públicas do Brasil na arte de escrever. Entre poemas, contos, crônicas, novelas, teatro, texto de tradição popular, romances, memórias, diário, biografias, relatos de experiências e história em quadrinhos, a competição selecionou as 3 melhores obras em cada etapa de ensino: fundamental anos iniciais – 1º ao 5º ano e anos finais – 6º ao 9º e ensino médio.

Os vencedores serão premiados em cerimônia durante a Bienal Internacional do Livro 2018 em São Paulo, no dia 3 de agosto. O primeiro lugar de cada categoria ganha uma viagem internacional, com acompanhante, para conhecer a maior feira de livros do mundo: a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. E todos os outros finalistas ganham uma viagem nacional, com passagem aérea e hospedagem, para visitar Bienal do Livro em São Paulo; uma visita para conhecer a produção e distribuição do livro didático na capital paulista; um tablete e um notebook (primeiros e segundos lugares). Além disso, todos os vencedores levarão para casa um acervo completo de livros literários.

“Nós ficamos impressionados com a qualidade da produção literária que recebemos, tanto de obras dos anos iniciais quanto do ensino médio. Com tantas obras excelentes, a comissão julgadora teve muito trabalho para decidir as vencedoras. Esse tipo de iniciativa, que evidencia e estimula o talento das nossas crianças, certamente vai refletir no futuro de cada um destes estudantes, pois está claro que já são grandes autores” disse o presidente do FNDE, Silvio Pinheiro.

O diretor de Ações Educacionais do FNDE, José Fernando Uchôa, lembrou ainda que as obras premiadas já estão pré-aprovadas para inscrição nos editais do MEC/FNDE para aquisição de livros literários. “A qualidade dos trabalhos selecionados precisa ser conhecida. Então, nossa intenção é publicar e enviar estas obras para todas as escolas do Brasil. Dessa forma, queremos estimular cada vez mais a produção criativa dentro das escolas”.

Confira o resultado:

Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental

Em 1º lugar, com a obra “Desejos de criança” a estudante Marcela Canteli Boiago da Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Francisco Arnaldo da Silva de Fernandópolis/SP.

Em 2º lugar com a obra “O Gentileza gerou gentileza” o estudante Santhiago Gomes de Almeida da Escola Municipal Coronel Alonso de Morais de Frutal/MG.

Em 3º lugar, com a obra “O dragão dos meus sonhos” a estudante Cecília Pereira Neves da Escola Municipal João Paulo I de Goiânia/GO.

Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental

Em 1º lugar com a obra “Terra ardente”, a estudante Giselle Gonçalves da Silva da Escola Municipal de Referência Anita Moraes de Maracapanã/PE.

Em 2º lugar com a obra “Toco de menino” o estudante Finelon Ferreira Figueiredo Neto do Colégio Municipal de Colônia de 1º grau de Itaeté/BA.

Em 3º lugar com a obra “O Sabor da diversidade” a estudante Ester Simoura Lopes da EEEFM José Damasceno Filho de Baixo Guandu/ES.

Ensino Médio

Em 1º lugar com a obra “Solo mãe”, o estudante Vinícius Cellurale Novaes da Escola Reverendo Augusto Paes de Ávila de Praia Grande/SP.

Em 2º lugar com a obra “Cantos da semente do martírio”, a estudante Gabriella Santos Rodrigues de Souza do CIEP 493 Professora Antonieta Salinas de Castro de Barra Mansa/RJ.

Em 3º lugar com a obra “Consciência, Consequência”, a estudante Beatriz Lopes Prats do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro/RJ.

Prazo para Recurso

Os candidatos ainda podem entrar com recurso e solicitar os espelhos de avaliação das obras, por meio do endereço eletrônico concursoliterário@fnde.gov.br para interpor recurso contra o resultado do Concurso. Os recursos poderão ser enviados somente nos dias 5 e 6 de julho, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br/concursoliterario, por meio do Formulário de Interposição de Recurso. Passado este período, o resultado final será divulgado no dia 12 de julho.

