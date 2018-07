Olodum anima torcedores nas oitavas de finais, nesta segunda(2/7)

​Concentração começa às 10h, na Praça Quincas Berro D’ Água

Os tambores do Olodum vão embalar torcedores brasileiros e estrangeiros nesta segunda-feira (2/7), na Praça Quincas Berro D’ Água, nas oitavas de finais da copa do Mundo, contra o México, devido ao desfile do 2 de julho.

As batidas do Olodum conhecidas internacionalmente poderão ser ouvidas a partir das 10h, numa espécie de “esquenta” dos torcedores para a partida que está marcada para as 11h.

Durante a apresentação, os torcedores e fãs da banda poderão apreciar as coreografias e sucessos de um dos maiores grupos da música baiana. Entre as canções, “Samba Futebol e Alegria, que retrata três paixões brasileiras e será um verdadeiro grito de guerra. Interpretada por Mateus Vidal, a música foi composta por Juka Maneiro, Sandoval, Roberto Cruz, além de Mateus.

“A expectativa é transmitir as boas energias dos tambores para que a seleção brasileira possa trazer o hexa”, ressalta o cantor Mateus Vidal. O Olodum que é conhecido nacional e internacionalmente tem suas raízes fincadas no Pelourinho, coração do Centro Histórico de Salvador.

Segunda-feira (2/7), quando o Brasil enfrentará o México, às 11 horas, os tambores do Olodum começaram a esquentar o público a partir 10 h.

Histórico do Olodum na Copa do Mundo

Desde 1990 que o Olodum é companheiro ativo da Seleção Brasileira de Futebol em Copas do Mundo da FIFA. Antes do torneio sediado na Itália, o grupo foi convidado pela entidade maior do futebol mundial para um show Lausane, na Suíça, em comemoração aos 90 da Federação. Nos torneios seguintes, em 1994 nos Estados Unidos e em 1998 na França, os tambores mundialmente conhecidos também estiveram presentes e ajudaram o Brasil na conquista do título e do vice-campeonato, respectivamente.

Já em 2002, com a Copa sediada na Coréia do Sul e no Japão, e em 2006, na Alemanha, a ‘Torcida Brasil Olodum’ ganhou repercussão nacional e mundial com links ao vivo da TV Globo durante a transmissão dos jogos para o Pelourinho, onde cerca de 10 mil pessoas acompanharam as partidas ao som do Olodum.

Para a Copa no Brasil, a participação do grupo iniciou em 2009, quando a Escola Olodum recepcionou a delegação da FIFA no aeroporto de Salvador no dia do anúncio da capital baiana como uma das sedes do mundial. Em setembro do mesmo ano, a banda animou uma grande festa no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, para incentivar o Brasil a se classificar para a Copa na África do Sul do ano seguinte.

E o mundial de 2010 já começou para o Olodum no Carnaval. O bloco homenageou o futebol com o tema ‘Índia, Brasil, África do Sul – A Terceira Visão’. Em junho, o grupo voltou a concentrar milhares de torcedores no Pelourinho e formar uma enorme torcida brasileira em Salvador.

Em 2014, a Torcida Brasil Olodum e as Terças do Olodum especiais da Copa complementaram a agenda do grupo durante o mundial, além da abertura oficial da Copa no dia 12 de junho em São Paulo e as Fan Fests em Manaus e Natal, nos dias 14 e 19 de junho respectivamente.

Serviço: ​

O quê: TORCIDA BRASIL OLODUM

Quando: ​ segunda-feira​ dia 02/07 – 11h – Brasil x México

Onde: Praça Quincas Berro D’ Água

Endereço: R. do Açouguinho, 12 – Pelourinho, Salvador – BA, 40025-180

Atrações: Banda Olodum

Quanto: Gratuito

